Um “fura-vidas” que “foi trocando aquilo em que acreditava por tudo o que satisfizesse a sua ambição”. Em “Na cabeça de André Ventura”, o jornalista do Expresso Vítor Matos descreve o percurso do criador e líder do Chega, do fundamentalismo religioso da adolescência e da “persona mediática” como comentador de futebol até à entrada na política e à descoberta de “um mercado eleitoral populista e xenófobo à espera de alguém que viesse representá-lo em voz alta”.

Neste excerto, Vítor Matos conta como Ventura encontrou inspiração no exemplo de Fernando Seara e como os contactos certos, incluindo com Luís Filipe Vieira e Rui Gomes da Silva, lhe permitiram começar uma “carreira televisiva no benfiquismo militante”, sempre com a política em plano de fundo.

O livro faz parte de uma trilogia editada pela Zigurate que fica completa com as biografias de Pedro Nuno Santos, líder do PS, escrita pela jornalista do Público Ana Sá Lopes; e de Luís Montenegro, do PSD, escrita pelo editor adjunto de Política do Observador Miguel Santos Carrapatoso. Os três títulos já estão em pré-venda e chegam às livrarias no dia 8 de março.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.