Já é conhecida a lista do Chega às próximas europeias. Além de Tânger Correia e Tiago Moreira de Sá, número um e dois, respetivamente, também Mariana Nina, antiga dirigente da Iniciativa Liberal, e Francisco Almeida Leite, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no Governo liderado por Pedro Passos Coelho, farão parte da equipa escolhida por André Ventura na corrida a Bruxelas.

A lista do Chega será formalmente entregue esta segunda-feira junto do Tribunal Constitucional, mas os dois primeiros nomes já tinham sido anunciados publicamente por André Ventura. Mariana Nina, que chegou a ser coordenadora da IL/Maia antes de se desfiliar do partido em rutura com a linha oficial do partido — um movimento que incluiu também Nuno Simões de Melo, hoje deputado do Chega –, junta-se assim à lista de Ventura.

A outra novidade é a inclusão de Francisco Almeida Leite, uma informação avançada inicialmente pelo Diário de Notícias e confirmada pelo Observador. Antigo jornalista — começou a sua carreira no Diário Económico, esteve no Semanário, funou o Euronotícias e passou parou o Diário de Notícias (2004 — 2012) –, passou pelo instituto Camões como vogal do conselho directivo e, mais tarde, integrou o governo de Pedro Passos Coelho para ser secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, num Ministério tutelado por Paulo Portas.

Esteve apenas quatro meses no cargo e saiu depois de Paulo Portas ter ascendido à posição de vice-primeiro-ministro. Meses mais tarde, foi nomeado como vogal da Sofid, empresa detida 60% pelo Estado e que apoia a internacionalização das empresas portuguesa. Prosseguiu depois o seu percurso profissional como administrador e consultor, tendo sido, por exemplo, presidente da União de Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras da CPLP. É ainda Partner do África Monitor Intelligence, o mais antigo serviço de informação sobre África (desde 1985) e diretor executivo da UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

Muito ativo nas redes sociais, Francisco Almdeida Leite tem várias publicações na rede social X (antigo Twitter) em defesa de Pedro Passos Coelho, com críticas a António Costa e ao sucessor, Pedro Nuno Santos, e com comentários negativos sobre os partidos mais à esquerda, visando particularmente figuras como Mariana Mortágua e Paulo Raimundo.

Márcia Silva, Américo João Silva Dias, antigo militante do CDS na Madeira, e José Pacheco, deputado regional do Chega nos Açores, ocupam o quinto, sexto e sétimo lugares na lista do partidos às próximas eleições europeias.

*Correção: apesar de ter efetivamente integrado o Ministério tutelado por Paulo Portas, Francisco Almeida Leite foi uma escolha de Pedro Passos Coelho.