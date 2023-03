O que significa o prazer sexual? Não existe uma resposta fechada, mas há sensações que parecem ser vantajosas para que esta experiência “complexa”, “emocional, psicológica e relacional intensa”, seja vivida em plenitude. Os clichés são reais: o prazer sexual está, sobretudo, na nossa cabeça e conseguirmos atingir este “estado alterado de consciência” depende muito de um espaço de “confiança” e “segurança”. Desmontando alguns mitos: não, o prazer sexual não diminui com a idade — toda a gente, em qualquer faixa etária e de qualquer género, pode senti-lo. E, sim, existe prazer sexual em relações monogâmicas duradouras.

Estes são algumas das conclusões dos resultados preliminares do “Estudo Prazer Sexual”, desenvolvido pelo MUSEX -Museu Pedagógico do Sexo; o Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação; o Mestrado Transdisciplinar de Sexologia da Universidade Lusófona; e a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica — quatro entidades que uniram forças para estudar esta que é considerada uma “componente fundamental da saúde global”, incluída na Declaração dos Direitos Sexuais, publicada pela Associação Mundial de Saúde Sexual.

Uma investigação que resulta da “vontade muito antiga de todas as partes envolvidas”, explica ao Observador Patrícia Pascoal, investigadora principal do estudo, psicoterapeuta, terapeuta sexual e professora associada na Universidade Lusófona. A equipa fica completa com Tiago Sigorelho, presidente do Gerador, e com Marta Crawford, terapeuta sexual e criadora do Museu Pedagógico do Sexo e da exposição Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino, que esteve patente até esta quarta-feira no museu de Algés.

