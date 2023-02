Há fotografias que funcionam melhor do que outras nas plataformas de encontros. Uma imagem da cara a sorrir, por exemplo, é bem recebida pelos utilizadores, de acordo com dados das próprias empresas. Se for possível, hobbies e animais de estimação também devem ser mostrados, e os textos de apresentação (também conhecidos como “bio”) preenchidos com detalhes honestos, “informação válida para o outro poder dizer ‘quero correspondência com esta pessoa? Sim ou não?'”, explica Rita Sepúlveda, autora do livro “Swipe, Match, Date” (ARENA).

Essa mesma bio, que tantos utilizadores consideram difícil de preencher, pode funcionar como quebra-gelo para iniciar uma conversa mas, mais do que isso, é indicativa daquilo a que cada um vai quando começa uma conversa. “Se eu e outra pessoa temos uma motivação totalmente distinta para usar plataformas de dating, era bom que soubéssemos isso desde o inicio”, continua a investigadora de pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, com o projeto “Status: In a Relationship With an App”.

Em 2017, trocou uma vida na área dos eventos para voltar a estudar. Inscreveu-se num mestrado em Ciências da Comunicação no ISCTE (cujo título da tese incluiu as palavras swipe e match) e encontrou uma lacuna na investigação sobre apps de encontros. “Já tinha lido muito sobre o assunto, mas sentia que havia falta de informação em Portugal. Tínhamos muitos estudos sobre a realidade dos EUA e de Inglaterra, mas não sobre a realidade portuguesa.”

▲ "Swipe, Match, Date" é um guia para ajudar os utilizadores a compreenderem melhor as plataformas de encontros

