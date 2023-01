O debate de décadas sobre a expansão portuária de Lisboa e a transferência do tráfego de contentores para a margem sul está encerrado. Pelo menos nas próximas duas décadas. Depois de terem caído os projetos para a construção de um porto de águas profundas na Trafaria e ou de desenvolvimento do Barreiro — hipótese chumbada pela Agência Portuguesa do Ambiente em 2020 — os contentores vão continuar em Alcântara. E o terminal até vai duplicar a capacidade de processar unidades para mais de meio milhão de TEus (unidade de medida de contentores) em 2028.

Lisboa vai ser uma cidade portuária por muito tempo? Em conversa com o Observador, o diretor-geral da Yilport, o grupo de capitais turcos que detém a concessionária Liscont, responde: “Espero que sim, para a cidade e para o país”. Ainda que seja uma “decisão política que teremos de respeitar”, Nuno David Silva defende que Lisboa “tem tudo a ganhar em ter um porto que sirva a cidade, seja eficiente e integrado”, apontado os caos de Barcelona e Roterdão. A cidade neerlandesa que acolhe o maior porto da Europa é, realça, “o maior exemplo de todos. A cidade convive com o porto porque entende sua importância. As trocas comerciais são o maioritariamente feitas pelos portos e a tendência é para aumentar porque a descarbonização da economia vai obrigar a recorrer mais ao transporte marítimo de curta distância para substituir a rodovia”.

A apresentação do investimento de 124 milhões de euros, para duplicar a capacidade do porto, foi feita em novembro passado com a presença do ex-ministro das Infraestruturas. Pedro Nuno Santos pediu ao grupo de capitais turcos que investisse mais em Portugal. A Yilport tem planos para aplicar 500 milhões de euros de Portugal, mas o diretor-geral diz que vai depender das oportunidades que surjam no setor que, considera, tem estado fora do radar da atenção pública.

Talvez por isso, admita, não haja projetos de investimento no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). Apesar de considerar que havia apoio no Governo e que o ex-ministro Pedro Nuno Santos percebeu a importância dos portos para o país, reconhece também que o setor não tem tanta visibilidade. “Percebo que quando se é ministro e tem a TAP só se fala da TAP. Ninguém vai falar dos portos (…) Não tenho nada contra a TAP, mas diria que os portos são mais importantes para economia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.