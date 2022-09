Nazaré, a vila azul

Conta a lenda que, ao nascer do dia 14 de setembro de 1182, D. Fuas Roupinho caçava pelo litoral envolto por um denso nevoeiro, quando avistou um veado e de imediato o começou a perseguir, isolando-se dos seus companheiros no meio do nevoeiro. Já no cimo da falésia, reconheceu o local onde estava: mesmo ao lado de uma gruta onde se venerava a imagem da Virgem Maria com o Menino Jesus. Apercebendo-se do perigo mortal em que se encontrava, na beira do precipício, rogou em voz alta “Senhora, Valei-me!”. De imediato, o cavalo estacou, fincando as patas no penedo rochoso, suspenso sobre o vazio, salvando- se, assim, a montada e o cavaleiro de uma queda de mais de 100 metros. Para agradecer o milagre, D. Fuas mandou erguer, por cima da gruta, uma capela – a Ermida da Memória.