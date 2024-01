De dois em dois anos, África pára para assistir ao melhor futebol do continente e à coroação do novo campeão da Taça das Nações Africanas. A CAN arranca este sábado, meses depois do inicialmente agendado para fugir à época das chuvas na Costa do Marfim, e conta com três treinadores portugueses e vários jogadores que atuam na Primeira Liga.

A acontecer em território costa-marfinense pela primeira vez desde 1984, a CAN faz parte do processo de reestruturação de um país que viveu duas guerras civis no espaço de dez anos e que aprovou uma nova Constituição em 2016. Foram construídos quatro estádios, renovados outros dois, e o apoio financeiro e pragmático da China é evidente e assumido na criação das novas infraestruturas.

Marrocos, seleção que fez história no Qatar ao tornar-se o primeiro país africano a chegar às meias-finais de um Campeonato do Mundo, parte como favorita à conquista da CAN. Ainda assim, é preciso não esquecer o Egito de Rui Vitória, a Nigéria de José Peseiro ou o Senegal de Aliou Cissé. Ou a própria Costa do Marfim, onde atua o leão Diomande, que vai cimentar no apoio doméstico a grande força para repetir a glória de 1992 e 2015.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.