O grande baile da mistura dos Bateu Matou

Em Cada x + Perto, quiseram também evocar as raízes goesas de RIOT e Ivo Costa, como explica Quim Albergaria. “Percebemos que seria uma oportunidade para falar da identidade e experiência do Rui e do Ivo, e falar dessa comunidade e experiência identitária. E não podia ser eu a cantar isto. Tínhamos que falar com a Rubi Machado, que veio cantar em concani, trazer um pouco de lugar de fala e reconhecimento.”

Já em Rala-côco, numa lógica semelhante, chamaram Del Groove para cantar numa faixa de espírito funk, com contornos afro-brasileiros. “Ele é percussionista e baterista, e esteve presente na origem do funk no Brasil. E as colaborações com a Raissa e com o Pité é porque já estávamos a fazer coisas com eles e porque eles estão connosco ao vivo.”

Em geral, o processo criativo de cada tema começou com uma base feita em computador, sobretudo nas casas de RIOT e Quim Albergaria. Depois, em estúdio, foram trabalhando as faixas, acrescentando e retirando elementos, manuseando as canções até muitas das bases se tornarem quase irreconhecíveis.

“Há muita experimentação, estamos sempre a querer pôr tudo em causa”, explica Ivo Costa. “Como temos backgrounds muito diferentes, por vezes temos visões quase antagónicas e esse processo de lapidar resulta neste disco, é uma construção quase exaustiva e somos muito exigentes com a nossa música.”