O tipo de pele, a textura do creme ou os cuidados com as crianças: 15 perguntas e respostas sobre protetores solares

Quais as vantagens dos protetores solares biológicos?

A primeira grande vantagem será a ausência de substâncias químicas. Cátia Curica, fundadora da Organii, defende que estes produtos são mais seguros, têm uma proteção imediata e, simultaneamente, hidratam a pele. Por exemplo, os produtos “à base de aloé vera, óleo de argão, jojoba e calêndula, são ideais para nutrir até a pele sensível dos mais pequenos”. Os ingredientes de origem vegetal também são ricos em antioxidantes. Acrescenta que estes protetores estão sujeitos aos mesmos testes universais que todos os produtos da União Europeia. O certificado biológico é dado por uma associação independente e os produtos devem conter na sua formulação partículas minerais e/ou extratos vegetais.

Não existem substâncias químicas que reajam com a radiação solar permitidas pelas associações que certificam a cosmética biológica. Apenas substâncias naturais que reagem com os raios solares para os neutralizarem, nomeadamente o óleo de laranja. “Ou então a proteção é fornecida pelos protetores solares físicos que contêm barreiras UVA e UVB feitas por minerais como o dióxido de titânio, nunca na forma de nano partículas. São de segurança máxima e extremamente eficazes” e, garante, estes produtos podem ser usados em bebés, idosos, pessoas com doenças de pele, imunodeprimidos ou até pessoas com doenças cancerosas.

Na praia, quais os principais cuidados a ter?

Em primeiro lugar é importante escolher as horas a que se vai estar na praia. “Devemos estar expostos ao sol até às 10h00 e depois a partir das 16h00, 17h00 ou até das 18h00. Quase diria que entre as 11h00 e as 15h00 deveria ser proibido estar na praia” diz António Massa. E mesmo com chapéus de sol, toldos, tendas ou abrigos é melhor não ter ilusões, o sol apanha-nos à mesma, seja através destas proteções ou por reflexão. Por isso o médico acrescenta que “se estiver numa zona com cimento ou granito ou tijoleira clara a reflexão pode chegar a 85%, já na praia, entre areia molhada e areia húmida, deve-se estar perto da areia molhada porque o grau de reflexão é menor do que na areia seca”.

Quando estamos na praia, quantas vezes por dia devemos pôr protetor solar?

Há protetores solares que resistem melhor à água e à transpiração. Contudo, se a isto juntarmos ainda o contacto com a toalha de praia ou com o local onde se está instalado, a verdade é que o protetor não é resistente a toda esta atividade. Por isso, deve ser reaplicado com alguma frequência. A médica Helena Toda Brito recomenda uma aplicação de protetor a cada duas horas ou sempre que mergulhar. Durante um dia de exposição solar que não seja de praia o médico António Massa recomenda que se apliquem duas camadas três vezes (por exemplo: às 8h00, às 12h00 e às 16h00).