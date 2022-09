A guerra de aritmética entre Governo e oposição sobre o tema das pensões continua e, esta tarde, os deputados puderam levar a sebenta com os cálculos à Assembleia da República. O Executivo de António Costa teve a possibilidade de se defender nos olhos da oposição que tem derretido o “pacotão” socialista de emergência social e de negar os “truques” e “embustes” de que tem sido acusado.

“Em janeiro de 2024 cada pensionista não receberá menos um cêntimo do que receberá em dezembro de 2023”, começou por dizer Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS. A estratégia de defesa era clara e vinha para ser vincada por cada socialista que tomava a palavra.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares viria a repeti-la pouco tempo depois. Ana Catarina Mendes aproveitou o embalo e foi mais longe para retribuir as críticas aos líderes da oposição: “Momentos houve em que com o PSD no Governo a primeira palavra era corte, agora a palavra é aumento.”

A socialista, a quem coube fazer o papel de bulldozer do PS, não se poupou nas acusações aos sociais-democratas e até as dirigiu a Carla Marques Mendes, que tinha pouco antes criticado o pacote de medidas: “Respeito as suas lágrimas de crocodilo, mas esteve sentada quando se cortaram pensões e salários.”

