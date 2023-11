Ao longe, ouço a União de Músicos de Mira tocar o hino nacional e acelero por entre as bancas onde se vendem antiguidades e velharias rumo ao palco montado em frente ao Columbódromo Internacional Gaspar Vilanova.

Aí chegado, vejo o apresentador do evento daquele sábado enaltecer a competição em marcha onde, garante, já se formaram grandes atletas e já começaram extraordinárias linhagens. Não é para menos. Em causa estão seis provas, todas dependentes da mesma corrida: uma etapa do Campeonato do Mundo, outra do Campeonato da Europa, uma do Campeonato Europeu de Jovens, outra da Liga Nacional dos Campeões, outra do Torneio AILAC e, por fim, a prova-rainha, o FCI Grand Prix, conhecido informalmente como a Liga dos Campeões dos Pombos-Correio, cujo prémio final são cinquenta mil euros, potencialmente acumuláveis com o prémio das semifinais: um fantástico automóvel (atribuído ao treinador e não, para grande pena minha, ao atleta).

Novecentos e trinta e três pombos-correio saíram de Paderne às oito da manhã e percorrerão trezentos e sessenta e oito quilómetros até voltarem a casa, o que acontecerá mais ou menos cinco horas depois. Aquando da largada, o céu estava limpo e levantara-se uma ligeira brisa norte, pelo que se encontravam reunidas as condições ideais para a prática do desporto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.