Foi há mais de 25 anos que o produtor Nuno Carvalho ligou ao apresentador Carlos Ribeiro pedindo-lhe que se encontrasse com ele “num rés-do-chão em Mem Martins” para lhe apresentar um grupo de cinco rapazes que, acreditava ele, seriam o próximo grande sucesso musical em Portugal. “Vais ouvir falar destes jovens”, garantiu. A premonição veio a concretizar-se. Os Excesso tornaram-se rapidamente num dos maiores fenómenos musicais nacionais e num dos grupos pop mais bem sucedidos da história da música portuguesa. Ribeiro passou-os várias vezes no “Made in Portugal”, o programa musical onde os deu a conhecer em 1997, na Comercial e noutras rádios onde então trabalhava. Quando o grupo passava pelo estúdio, a rua em frente enchia-se de dezenas de fãs.

Problemas internos levaram ao fim precoce da boyband portuguesa. Em 2002, com dois álbuns editados e dois membros a menos, os Excesso colocaram um ponto final na carreira. Durante anos, especulou-se sobre um eventual regresso. A vontade existia, mas o desejo demorou a concretizar-se. Foi preciso esperar até 2023 para que o tão esperado anúncio fosse feito: os Excesso iam voltar para um concerto único em Lisboa, a 19 de maio. À data lisboeta veio entretanto juntar-se uma outra, no Porto, em resposta aos pedidos insistentes dos fãs no norte do país (a 17 de junho na Super Bock Arena).

O segundo concerto foi anunciado esta quarta-feira ao final da tarde, durante a apresentação para a imprensa do novo vídeo de “Eu Sou Aquele”, um dos maiores sucessos dos Excesso. A canção foi retrabalhada, para ser “mais moderna e mais ritmada”, um sinal dos tempos e da vontade do grupo, que sentiu a necessidade de dar uma “nova energia” aos temas antigos. O evento contou com uma atuação do grupo, a primeira em mais de duas décadas. O nervosismo era evidente e as vozes tremeram um pouco: “Só nós é que percebemos, o que passámos, o que vivemos na altura”, disse Gonzo ao Observador. “Aquilo que vivemos foi muito forte. E estamos a revivê-lo agora.”

[O novo videoclip de “Eu Sou Aquele”, lançado esta quarta-feira:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.