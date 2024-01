Há quem mereça um prémio pela quantidade de vezes que foi referido, mesmo sem estar no pavilhão da FIL, em Lisboa — é o caso do fantasma da Aliança Democrática, a que os socialistas fizeram questão de juntar uns pozinhos de Chega, ou do Ministério Público, transformado numa espécie de Inimigo Público. Há quem receba prémios condicionados — por agora os socialistas merecem um Nobel da Paz por se mostrarem unidos, mas veremos se na altura de desenhar listas de deputados a harmonia se mantém. E há distinções para momentos familiares mais ou menos inopinados. O Observador também premeia a capacidade do PS de promover a reinserção social(ista) de um isolado político dos tempos da geringonça e o senador que levantou a sala no último dia.

Prémio lambadas no focinho

Ascenso Simões é um socialista que se quer reformar da vida política e que anunciou há dias nas redes sociais que vai afastar-se do ativo, mas não sem antes firmar o seu legado de maior e mais expressivo agitador do partido. Nas últimas semanas, havia o já famoso “par de lambadas bem dado no focinho” de Vítor Escária, que largou no programa Vichyssoise da rádio Observador quando foi confrontado com os 78 mil euros em notas encontrado na sala de trabalho do ex-chefe de gabinete de Costa. E agora no Congresso apontou as “lambadas”, por outras palavras, a Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que o Presidente da República é o “maior facto de instabilidade” do país. Não que tivesse sido o único socialista que foi a este Congresso apontar o dedo ao Presidente da República, depois de uma dissolução que contrariou a vontade do PS manter a sua maioria com um novo primeiro-ministro, mas foi seguramente o que menos papas na língua teve ao fazê-lo.

