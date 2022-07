Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os vencedores

Luís Montenegro

Juntou todos os potenciais rivais nas suas listas. Teve 91,7% dos votos. E praticamente não ouviu críticas durante todo o Congresso. A essas vitórias, Luís Montenegro juntou três detalhes cénicos que mostram a vontade de mudar: conseguiu manter em segredo a maior parte das suas escolhas surpreendentes para os órgãos do partido (o que mostra capacidade de controlar informação e ambições); no último dia fez questão de entrar sozinho no recinto, acabando com a confusão de câmaras de televisão (o que mostra vontade de parecer um líder que domina o que se passa à sua volta); e acabou com o seu hábito de fazer discursos não escritos (o que mostra disciplina). As coisas só teriam corrido melhor a Luís Montenegro neste fim de semana se tivesse encontrado um bilhete premiado da lotaria ao passear pelos jardins do Palácio de Cristal.

