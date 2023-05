Não é a resposta mais comum olhando para todas as conferências ao longo da época, podia ser uma resposta natural dentro de um outro contexto, ficará como uma das respostas mais bruscas e em paralelos diferentes da temporada. Quando Roger Schmidt foi questionado sobre a arbitragem no encontro com o Sp. Braga e sobre uma possível grande penalidade por assinalar de Grimaldo sobre Ricardo Horta, o alemão foi taxativo na forma como arrumou o assunto. “Se viu este jogo e quer falar sobre o árbitro, não pode gostar de futebol. Se alguém depois deste encontro, em que uma equipa jogou de uma forma ofensiva e com coragem e venceu apenas 1-0, vem falar de árbitros, isso para mim é ridículo”, atirou, já depois de ter considerado todos os momentos de tensão nos minutos finais da partida como “uma confusão bem controlada pelo árbitro”.

Em condições normais, esta seria uma resposta tipo de um treinador que teve apenas um grande excesso que lhe valeu o cartão vermelho em Vizela após ter respondido às provocações que vinham dos adeptos da casa – e que o próprio assumiu que tinha sido bem exibido. Aliás, até determinada fase, falar de árbitros e do tempo era a mesma coisa para o germânico. Foi isso que lhe foi valendo, por mais do que uma vez, os elogios de ser “uma lufada de ar fresco”. E uma lufada protagonizada por alguém que outrora ficou reconhecido por ações e reações mais temperamentais. Os anos foram mudando Schmidt. Schmidt mudou o Benfica. E o Benfica, neste caso o facto de estar inserido na realidade portuguesa, também mudou o Schmidt que se tinha mudado com o passar dos anos. Exemplo? Os piores 13 dias da época, com quatro jogos sem vencer.

Uma das vantagens da chegada do antigo técnico do PSV foi também a possibilidade de trazer alguém alheio aos casos e casinhos que tendem a proliferar no futebol nacional. No entanto, e nessa série, Schmidt falou e muito de arbitragem. “Tivemos azar no penálti, acho que também podíamos ter tido um ou dois a favor mas temos de aceitar”, referiu após a derrota por 2-0 com o Inter, que se seguiu ao desaire na Luz com o FC Porto. “Não sei porque é que o VAR não interferiu, era penálti. Talvez tenha sido difícil para o árbitro ver mas na televisão vê-se que há um pontapé no Otamendi, é penálti”, comentou depois do desaire por 1-0 em Chaves. “Fomos infelizes com a arbitragem. Houve um penálti claro sobre o Aursnes, não percebo por quê o VAR não chamou o árbitro. Na semana passada foi igual. Por mim podem acabar com o VAR, não faz sentido assim”, atirou no empate a três em Milão que valeu a eliminação nos quartos da Liga dos Campeões.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.