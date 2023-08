Desde que foi alvo de buscas e detido para interrogatório, encontrando-se agora em prisão domiciliária, Armando Pereira tem sido referido como ex-acionista do grupo Altice, do qual foi, com Patrick Drahi, co-fundador. A Altice Europe deixou de estar cotada e, como tal, a sua estrutura acionista final deixou de estar divulgada. Nos documentos referentes à Altice USA, também, não há referências à participação do português do Minho nas participações sociais. Patrick Drahi garante agora que o português não tem qualquer ação da Altice, mas tem interesses indiretos.

Nunca se soube, aliás, ao certo quanto detinha Armando Pereira na Altice. Quando este grupo comprou a então Portugal Telecom (PT) falava-se de uma posição em torno dos 20 a 30%.

No âmbito da investigação Operação Picoas, Armando Pereira terá revelado que ainda tem 22% da multinacional ligada às telecomunicações, segundo confirmou o Observador uma informação já avançada pela SIC.

