“Miguel” demorou quase 40 anos a olhar para si próprio como um sobrevivente de um crime. Aos oito anos de idade, caiu nas garras de uma rede de pedófilos que atuava na pequena vila do interior do Brasil onde cresceu: durante alguns anos, foi violado repetidas vezes por homens que o levavam para o quarto onde todas as noites dormiam com as esposas. Os abusos só pararam quando o crescimento o amadureceu e o seu corpo deixou de interessar aos pedófilos. Na infância, a falta de afetos por parte de uma família disfuncional que nunca o protegeu deixou-o à deriva numa localidade onde desde muito cedo começou a andar sozinho pelas ruas.

“Eu era uma criança vulnerável em função da falta de cuidados em casa”, relata, quarenta anos depois, ao Observador, numa entrevista em que pediu para a sua verdadeira identidade ser ocultada. “A partir dos oito anos, consigo juntar eventos. Aconteceu várias vezes e é um dado importante para perceber a interpretação que fazemos disto. Eu sempre fui um homem homossexual, percebi-o desde muito novo. O problema é que fiz, ao longo da vida, uma interpretação equivocada: imaginava que era eu quem os buscava, quem seduzia. Era uma criança que não tinha atenção e afeto em casa e passei a encontrar fontes de atenção e afeto fora, em situações perigosas. Uma das fontes de atenção e afeto eram estes ataques.”

Aos 47 anos de idade, quase quatro décadas e muitas sessões de psicoterapia depois, Miguel é capaz de falar com alguma serenidade sobre a indescritível violência que sofreu em criança. Vive em Portugal desde 2007 e, em 2022, foi um dos 127 homens que procuraram a ajuda da Quebrar o Silêncio, a única associação que presta apoio a homens e rapazes vítimas de violência sexual em Portugal. Esta quinta-feira, dia em que completa seis anos de existência, a associação divulgou um conjunto de dados que permitem traçar um retrato desta realidade habitualmente oculta: neste período, 594 homens e rapazes vítimas de violência sexual pediram ajuda à instituição para lidar com o trauma. Só em 2022, foram 127 — um “aumento significativo”, nas palavras do fundador da associação, Ângelo Fernandes, em comparação com os 96 que pediram ajuda em 2021. É um aumento de 32% no número de pedidos de ajuda, face ao ano anterior.

O ano de 2022 foi também especialmente complicado para as vítimas de crimes sexuais devido à grande atenção mediática gerada pelo trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Embora a investigação lançada pela Igreja não tenha feito aumentar o número de pedidos de ajuda de vítimas de padres, Ângelo Fernandes explica que a torrente de notícias e, sobretudo, as declarações de alguns líderes eclesiásticos, como as do bispo do Porto, aumentaram a dor e a ansiedade de muitos dos sobreviventes que a associação acompanha.

