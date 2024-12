Pedra no sapato ou oportunidade para Kaja Kallas? O relatório secreto que sugere cortes na diplomacia europeia

Os alarmes soaram nos corredores de Bruxelas. Foi divulgado, pelo jornal Politico, um relatório interno, classificado como “sensível” e que é altamente crítico da atual estrutura diplomática da União Europeia (UE). Kaja Kallas, a nova Alta-Representante para a Política Externa e de Segurança, não tinha conhecimento do documento e foi confrontada no Parlamento Europeu. Os eurodeputados quiseram saber as razões pelas quais a Comissão Europeia, num contexto internacional complexo — devido à guerra na Ucrânia, o conflito no Médio Oriente e o regresso de Donald Trump à Casa Branca — quer cortar na rede diplomática.

No documento, a diplomacia europeia é caracterizada como dispendiosa, “reflexo de um contexto histórico passado” e com profissionais sem “perfil”. A isto, Kallas respondeu: “Não foi uma decisão tomada por mim. Vou, eu própria, questionar a Comissão Europeia” Kallas não sabia do plano e tem atrasado esclarecimentos. Contactados pelo Observador, os eurodeputados Sebastião Bugalho e Marta Temido têm reações diferentes: o primeiro, membro do grupo parlamentar Partido Popular Europeu (PPE), desdramatiza. Já Temido, integrada no grupo Socialistas e Democratas (S&D), promete tudo para tentar travar medida.