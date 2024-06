Pedro Nuno agigantou vitória, PS foge do fantasma de novas eleições: "Não temos pressa"

Não foi uma vitória estrondosa, mas para quem estava no hotel Altis, em Lisboa, a ver a festa do PS, certamente pareceu. A necessidade de vencer estas europeias, numa espécie de adenda ao resultado das eleições legislativas de março, estava tão presente na cabeça dos socialistas que a vitória curta — cerca de 40 mil votos e um ponto percentual de diferença — soube a muito. Foi assim que Pedro Nuno Santos festejou os resultados, puxando pela vitória em todas as dimensões possíveis, mas sempre com uma ideia presente: o PS sente-se vitaminado com este resultado, mas não mais motivado para provocar eleições antecipadas. Até porque a convicção dos socialistas é que, para já, os eleitores não as desejam.

Os socialistas tinham passado horas mergulhados num clima de expectativa: as primeiras projeções atribuíam resultados quase idênticos a PS e AD e, apesar de a tendência ser para a vitória, a margem de um deputado sobre a AD demorava a confirmar-se. A meio da noite já se respirava de alívio — o PS estava a ganhar força na contagem de votos e já não haveria margem de inversão, confirmava-se no quartel-general do PS — mas só pela meia-noite é que Pedro Nuno Santos entrou na sala onde os militantes o aguardavam, ao lado de Marta Temido, sabendo já que a vitória era certa.