Os Açores são, neste momento, um arquipélago rodeado de ataques a Montenegro por todos os lados. Pedro Nuno Santos e André Ventura estão a apostar forte na região para desgastar o líder do PSD e expor as incoerências entre o PSD nacional e regional relativamente ao Chega: o líder do PS vai estar nos momentos mais importantes do encerramento da campanha do PS/A e o líder do Chega aterrou em Ponta Delgada esta segunda para ficar até domingo como se fosse ele o candidato. Já Montenegro não tem prevista (para já) uma ida aos Açores — o que contrasta com as eleições Madeira para onde voou duas vezes nos quatro dias antes eleições. O PSD/Açores — de Bolieiro a Mota Amaral — agradece.

Aparecer ao lado de Bolieiro na mesma noite eleitoral em que o presidente do PSD/Açores pode anunciar o início de negociações com os partidos à direita (incluindo o Chega) para formar Governo seria um grande embaraço para o líder do PSD que tem defendido um “não é não” a acordos com o partido liderado por André Ventura. Do lado de Montenegro, lembra-se que esteve três vezes nos Açores nos últimos meses. Mas é evidente a diferença em relação à Madeira.

Encurta-se cada vez mais a janela para Montenegro se deslocar à região durantre a campanha. O próprio PSD/Açores não vê utilidade na ida de Luís Montenegro ao arquipélago. Sobre a presença de Luís Montenegro na campanha, José Manuel Bolieiro optou por falar no passado: “Já veio“. E até revelou, na mesma entrevista ao Observador, que disse ao líder do PSD que não queria “pôr-lhe este encargo“, até para não “prejudicar a gestão do seu calendário”. E acrescentou: “Eu valho por mim“.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.