Pilar Adón: entre a culpa e a incerteza de uma mulher, tudo por um "parágrafo bem escrito"

Coro é pintora e arrasta consigo um peso bem escuro: a chamada síndrome do sobrevivente, uma culpa enorme por ter visto morrer a irmã afogada num acidente e ter resistido, continuando sem ela. Quando parte de carro sem avisar ninguém, incontactável, desnorteada e prestes a ficar sem combustível, vê-se obrigada a pedir ajuda. É assim que chega a um território habitado por uma comunidade de mulheres em autogestão, chamado Betânia (nome do lugar bíblico onde Cristo ressuscitou Lázaro). E dali não consegue sair.

Da tragédia familiar de Coro pouco ficamos a saber, apenas o suficiente, e o mesmo é válido para a totalidade do romance de Pilar Adón, apostada em deixar espaços em branco para quem lê colorir a gosto. Numa conversa à margem da 25.ª edição do festival literário Correntes d’Escritas, realizada, na Póvoa de Varzim, entre 17 e 26 de fevereiro, a autora explica como gosta de levar os leitores a criar as suas próprias histórias, a partir das sugestões que deixa.

Adón recusa descrever fisicamente as personagens, fornecer pistas que permitam identificar os lugares, responder a todas as perguntas. Prefere dar a cada pessoa margem de manobra para abrir caminhos na imaginação, tal como ela fazia quando, muito menina, devorava os livros da mãe. Eram títulos impróprios para a sua idade, pouco percebia, mas sem problema: criava os seus mundos imaginários, esses onde ainda hoje se sente confortável — ao ponto de afirmar não ter vida para lá da literatura. Escreve romances, contos e poemas, é editora, tradutora de inglês-castelhano e, acima de tudo, leitora.

De Bestas e Aves, o romance mais recente de Pilar Adón (que vai buscar o título à obra Ulisses, de James Joyce), acaba de ser publicado em Portugal. Pretexto para uma conversa que vai das memórias de infância aos sentimentos de desconforto e desorientação que persistem na idade adulta, contrariando as esperanças imberbes de que, a certa altura, tudo estaria claro e resolvido. Também se fala de redes sociais, de cães e de como as palavras, na vida real, podem ser tão curtas. A propósito, se a autora tivesse de resumir o livro numa palavra, seria “pertença”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A obra, multipremiada em Espanha, foi descrita, no jornal espanhol El Mundo, como um “pesadelo poético”. Na apresentação a que teve direito no Correntes d’Escritas, a editora Maria do Rosário Pedreira apelidou-o de “desconcertante”, frisando tratar-se de um elogio. Mais tarde, na mesa “Deu-nos abril o gesto e a palavra” (versos de Maria Teresa Horta), em que participava Pilar Adón, o moderador, João Gobern, referiu-se a ela como “a sua última grande descoberta” em matéria de cultura espanhola. E deixou o aviso: “Quem gosta de literatura fácil, daquela que faz festinhas e serve só para nos aconchegar o sono, não leia este livro”. Mais uma vez, era um elogio.

▲ “De Bestas e Aves”, de Pilar Adón. Editora: Dom Quixote. Páginas: 216

Na apresentação da obra De Bestas e Aves, no festival literário Correntes d’Escritas, disse que, quando começa um livro novo, há duas coisas que tem de saber: a primeira frase e como acaba. Lembra-se do momento em que este livro começou a crescer dentro de si?

Sim, lembro-me perfeitamente, porque, quando termino um romance, começo a escrever o próximo. O romance é como a minha casa. Quando era pequena, os meus pais saíram das suas aldeias, foram para uma cidade muito pequena, nos arredores de Madrid. E nas férias, no Natal, na Páscoa, íamos para a aldeia. Nunca me senti da cidade e também não podia ser associada à aldeia, porque, quando ia para a aldeia, era de Madrid; quando estava em Madrid, pertencia à aldeia. Este sentimento de não pertencer a lado nenhum levou-me a acreditar que o romance é o meu lugar, a minha verdadeira casa. Quando sei que, onde quer que vá, posso continuar a escrever o meu romance, sinto-me segura. Sinto-me tranquila, porque há as minhas personagens, os meus lugares, e posso levá-los. Quando acabei o romance anterior, Las Efímeras [sem tradução em português], comecei imediatamente a escrever De Bestas e Aves. E claro que não foi logo a primeira frase, como está agora. Mas sabia que estava a escrever um novo romance. Estava a tirar notas para esse romance. E lembro-me do dia em que decidi que a primeira frase ia ser “En Betania no había teléfono” [“Em Betânia não havia telefone”].

Foi há quanto tempo?

Há muitos anos. Enquanto estou a escrever um romance, há os poemas, as traduções, o meu trabalho como editora, por isso não me lembro do momento exato. Mas basta verificar em que ano foi publicado o romance anterior, Las Efímeras e, nesse ano [2015], pensar em seis, oito meses antes, quando o entreguei ao meu editor. Foi esse o momento em que comecei a escrever De Bestas e Aves.

O romance é o seu lugar de conforto. E a poesia?

A poesia, para mim, é muito diferente. Comecei a escrever poesia quando já não era jovem. É muito comum começar a escrever versos na adolescência. E nunca, nunca, em adolescente, escrevi poesia. Comecei por escrever contos, depois romance. E, quando estava nos 20 e muitos, comecei a escrever poesia. Pode dizer-me agora mesmo para escrever algo em prosa, e eu escrevo; bom ou mau, escrevo. Mas se me disser “escreva um poema”, digo-lhe que não. Não quero soar muito mística, mas a poesia chega até mim. Não posso ir à procura de um poema. O poema vem. Mas posso ir à procura de um texto em prosa. É o que faço: sento-me e procuro-o, escrevo-o, forço-o. Não posso forçar a poesia, nunca.

A personagem principal é uma pintora que sai de casa sem planos, sem telemóvel, e conduz, simplesmente, até que se perde, está quase sem gasolina e tem de pedir ajuda. Nesse processo, encontra um sítio onde vive uma comunidade de mulheres, do qual não consegue sair. Uma analogia em relação à vida real, para com quem procura um sentido, procura controlar aquilo que o rodeia?

Sim… Quando era mais nova e pensava em mim com 40 ou 50 anos — tenho 52 —, achava que por esta altura já teria tudo resolvido. Está tudo resolvido, sei quem sou, onde pertenço, conheço o lugar onde vivo. Esses eram os meus sonhos. Por esta altura, deveria saber todas estas coisas. Não é verdade. Isso não acontece. Acho que não acontece com ninguém. Ou talvez neste tempo em que vivemos. Porque, quando olho para trás e penso no meu pai, na minha mãe, nos meus avós, acho que eles costumavam estar mais confortáveis nos seus lugares. Sabiam onde pertenciam, qual era a sua tarefa, tinham os seus filhos, as suas casas. Viviam mais tranquilamente. No nosso tempo, toda a gente está a viver em constante desconforto. Estamos frustrados, queremos mais, queremos coisas que não temos e talvez nunca venhamos a ter. Não sei, porque não trabalho diretamente com estas questões, mas talvez a culpa seja das redes sociais. Estamos o tempo todo a ver pessoas que parecem tão felizes, tão ricas, tão bonitas. Tudo é perfeito. E depois olhamo-nos ao espelho e dizemos: meu Deus, não tenho uma casa rodeada de natureza, não sou tão bem sucedida, não tenho aquela vida incrível. Acho que estamos perdidos, em parte por isto, porque estamos o tempo todo a receber… Não apenas a ser atacados por estas imagens — vamos à procura delas, no Instagram, no Facebook. Temos uma certa idade agora, mas vêm aí novas gerações, vêm aí jovens, e estão expostos a coisas a que nunca estivemos.