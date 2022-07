Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PSD é o partido em Portugal com mais militantes (quase metade sem quotas em dia). Apesar de ter crescido nos últimos anos, a limpeza dos cadernos eleitorais conduzida por Rui Rio significou uma perda agregada de mais de 20 mil militantes. Em rota ascendente segue o PS, que vai engrossando as fileiras desde que chegou ao poder, em 2015.

A Iniciativa Liberal duplicou membros num ano e o Bloco de Esquerda ganhou aderentes no mesmo período — mas recusa-se a dar dados certos e nem sequer divulga o número de desfiliações. O Livre também cresce, ainda que pouco, e o PCP só revela dados na altura dos congressos, não tendo detalhado as entradas dos últimos anos. O Chega e o PAN não responderam às perguntas do Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.