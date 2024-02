Com 600 membros espalhados por 65 países, presidir a Relais & Châteaux não é tarefa fácil. “É verdadeiramente difícil”, confessa Laurent Gardinier, que assumiu a presidência da associação em janeiro de 2023, ao fim de 17 anos no conselho administrativo. “Mas é uma tarefa absolutamente interessante e apaixonante“, garante ao Observador, do outro lado de uma vídeochamada que atendeu a partir de Paris, meticulosamente encaixada numa agenda agitada, constantemente em viagem.

Há cerca de um mês, a Relais & Châteaux lançou o seu segundo Travel Book, revista anual em formato coffee table que conta histórias dos membros da associação, explora tendências do turismo e restauração, e dá um saltinho imersivo a destinos onde os seus 600 membros estão presentes, espalhados entre cinco continentes. Aos hotéis de charme, adicionam-se 800 restaurantes, 370 deles distinguidos no Guia Michelin. Com isto, a associação encapsula mais de 42 mil funcionários por todo o mundo.

Os membros da Relais & Châteaux em Portugal ↓ Mostrar ↑ Esconder Bela Vista Hotel & Spa e Restaurante Vista (Portimão)

Belcanto (Lisboa)

Casa da Calçada e Largo do Paço (Amarante)

Casa Velha do Palheiro (Funchal)

Fortaleza do Guincho (Cascais)

Grand House e Grand Salon (Vila Real de Santo António)

Herdade da Malhadinha Nova (Beja)

L’AND Vineyards e Mapa (Montemor-o-Novo)

Quinta Nova Winery House e Terraçu’s (Sabrosa)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Valverde Lisboa Hotel & Garden (Lisboa)

Valverde Santar Hotel & Spa (Nelas)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.