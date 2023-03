Vinícius de Moraes costumava dizer que era o branco mais preto do Brasil, frase que, aliás, está gravada na canção de reverência que é “Samba da Bênção”. Desconfiamos que, nessa linhagem, Rogê tem tudo para ser o segundo branco mais preto da pátria do Ipiranga.

Curyman representa os atabaques do candomblé, o sambalanço de Jorge Ben, o esquenta sovaco de Tim Maia, a Mama África de Chico César e a bola no pé que Rogê canta em “Meu Brasil”, canção do magnífico disco anterior gravado em formato acústico com Seu Jorge, em 2020 (Night Dreamer Direct-To-Disc Sessions). É o Brasil em toda a sua diversidade e riqueza, o que faz deste Curyman uma pérola vinda diretamente do país tropical.

Em boa verdade, não é de todo correto dizermos “diretamente”, dado que Rogê, carioca dos pés à cabeça, amante de futebol e rubro-negro de coração (como Simonal, Ben Jor, João Bosco e tantos outros que professam a religião flamenguista), mora há quatro anos em Los Angeles. “Este é um lugar que me abraçou e quanto mais me conheço, mais me sinto à vontade aqui”, declara de coração escancarado para a câmara, que nos une nesta entrevista transatlântica. “Agora, o Rio é o meu lugar.”

