Há coisas que se repetem de ano para ano e que não são agradáveis. Os impostos e o pagamento dos seguros. Aquele encontro com a família TODA no qual marcamos presença com o melhor dos falsos sorrisos. O caos à saída do festival de verão. E a frase “nunca mais, é a última vez”, que dizemos interior e exteriormente, durante o caos à saída do festival de verão.

Depois, há outras coisas que nunca falham e pelas quais vale a pena esperar. Poderíamos elencar várias (que as há), mas vamos abreviar caminho e fiquemo-nos pelas sugestões de leitura para as férias (para quem as pode gozar, sejamos realistas), apresentadas aqui pelos jornalistas, críticos e habituais colaboradores do Observador. É uma lista longa, variada, que tem cada vez mais semelhanças com as propostas dos vendedores de bolas de berlim pelas praias deste país, que já têm nutella e já são feitas com alfarroba (e nem é preciso ter dinheiro vivo para pagar).

Livros de História, biografias e literatura infantil, romances, thrillers e escritos filosóficos. É a Feira do Relógio da sugestões literárias, um sortido de letras sem regras, a não ser o bom gosto. Resta escolher e encontrar lugar no saco ou na mala de viagem, entre os ecrãs, cabos e outros periféricos digitais que vai insistir certamente em levar consigo, porque “nunca se sabe”.

