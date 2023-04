Aos 85, ainda se vai a tempo. Era essa a idade que Aurora Venturini tinha quando recebeu o Prémio Nueva Novela de Página/12, já lá vão 16 anos. A tarefa de ler o manuscrito, revela Mariana Enríquez, que trabalhava na pré-selecção dos finalistas do prémio, não se terá revelado fácil: o livro tinha sido escrito numa máquina de escrever e tinha sido usado um corrector líquido que, volta e meia, apagava também o que não era para apagar. Ainda assim, passou no crivo final e a maior novidade de um prémio de novidades foi o facto de a autora não ser bem novidade.

Liliana Viola, que estava na mesma comissão de selecção, teve a mesma surpresa ao pegar em As primas. A admiração vinha de lugar indefinível: seria “o risco do texto, a excentricidade, a sensação de que não se tinha publicado nada parecido, seria a voz vinda de um lugar desconhecido?” (p. 14/15). O resultado da leitura seria quase unânime: era meio fascínio, meio desconcerto. E apostavam as duas que se o júri entendesse – e há peso na forma verbal – a radicalidade do texto, este seria um forte candidato à vitória.

Foi-o e venceu. Com 85 anos, Aurora Venturini foi catapultada para a fama mundial. Na cerimónia de entrega, e em tom jocoso, lá mandou: “Por fim, um júri honesto” Nesta fase, Venturini não era nova nem novata. Contava já com dezenas de livros publicados, a maior parte em editoras independentes ou em publicações que derivavam de prémios municipais. O denominador comum das narrativas não enganava: ali estava a família como campo de batalha.

