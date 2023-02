Percebemos a trompeta, porque é com elas que se anunciam as coisas importantes e pouca literatura dos últimos tempos merece tanto como estes contos ser considerada importante. Ao mesmo tempo, a palavra fere os ouvidos porque contradiz a maravilhosa discrição destas histórias.

Para dizer a verdade, o livro não é um prodígio técnico. Há algumas construções gramaticais algo desleixadas, expressões que não estão à altura do texto e alturas em que o cuidado com o vocabulário se transforma numa versão preguiçosa e algo burocrática dele mesmo; até a premissa fundamental dos contos acaba, em certos aspetos, por limitá-los. Isto é, os contos aqui reunidos estão construídos em torno de mudanças súbitas de ponto de vista; de acontecimentos, decisões, visões, que funcionam quase como momentos charneira, em que a vida não pode ser encarada da mesma maneira que era antes. Ora, um dos pontos fortes das várias histórias consiste na progressão, no mapeamento do ponto de vista anterior a esse grande momento. O facto de a mudança se dar subitamente, de um aspirante a intelectual passar, num repente, a incendiário, perturba o melhor ritmo das histórias. O fascínio por estes momentos é compreensível; no entanto choca com o melhor ritmo dos contos.

Dito isto, importa salientar o principal. O livro poderia ter todos os defeitos. A força dele, porém, é de outra ordem. Os grandes livros não parecem responder às exigências da ficção mas a uma coisa muito maior, que é a revelação particularmente inspirada de uma centelha de verdade sobre o homem. Ora, há estilos que parecem miraculosamente dotados desta capacidade para apreender e revelar algum mistério existencial. Isto não se deve apenas a um modo de análise mais arguto ou mais inteligente; há qualquer coisa no modo de exprimir que o torna mais propício a revelar algum tipo de coisa. Isto é, podemos ter consciência de que há um esmagamento próprio de uma espécie de tradição intelectual capaz de nos oprimir; não é óbvio, no entanto, que o modo de Joyce o exprimir seja particularmente atreito a revelar este esmagamento, só depois de ele o fazer é que o sabemos. O que temos neste livro é, também, um desses estilos sobre os quais a única coisa que importa realmente frisar é a sua capacidade de entrar em algo verdadeiro.



Título: “A trombeta vaga”

Autor: Simão Lucas Pires

Editora: Quetzal

Páginas: 160

