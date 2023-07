Lapvona não estava nos planos. Ottessa Moshfegh estava a trabalhar noutras coisas quando, sem ter sido capaz de o antever, se viu trancada em casa durante a pandemia de Covid-19. A situação teve um grande impacto no seu trabalho — incapaz de avançar com o que tinha em mãos, a autora norte-americana sentiu que precisava de escrever um romance onde coubessem os sentimentos e preocupações gerados pela pandemia.

O livro é diferente de todos os outros escritos por Moshfegh, não só pelo contexto em que surgiu, mas também pela forma. É o primeiro romance da autora de O Meu Nome Era Eileen escrito na terceira pessoa e passado num tempo anterior ao da modernidade, neste caso a Idade Média, num aldeia isolada algures na Europa do leste onde os habitantes se vêm confrontados com uma situação extrema que os obriga a lutar diariamente pela sobrevivência. As dificuldades são ultrapassadas, mas o mundo nunca mais será o mesmo — tal como aconteceu com a Covid-19.

Lapvona um livro duro, surgido durante um período “horrível”, que é para alguns duro de roer. Muitos leitores queixaram-se em plataformas como o Goodreads que o romance era demasiado gráfico e violento. Moshfegh desvaloriza. Em entrevista ao Observador por videochamada, a autora considerou que a violência, manifestamente exagerada por alguns leitores, é o aspeto menos importante do romance. Para a escritora norte-americana, Lapvona é “de muitas maneiras uma história sobre a procura de salvação e sobre alguma coisa que está para lá da banalidade da vida e do erro humanos”.

