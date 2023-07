“Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, escreveu Tolstoi, em Anna Karenina. Se a essas famílias infelizes se juntar um rasto de doenças mentais, circunstâncias sociais e políticas que mantinham as mulheres sob o jugo do poder masculino e criaturas que ainda assim teimam em ser livres num mundo que não as consente, então temos todos os elementos para compor uma tragédia tão silenciosa e terrifica como aquela que viveram a pintora portuguesa Menez (1926-1995) e o seu filho mais velho, o também pintor Ruy Leitão, cuja obra profusa para uma vida tão breve pode ser vista, até ao final do ano, no Centro de Arte Manuel de Brito, em Lisboa. Um total de 119 obras, entre as que foram entregues à Galeria 111 pela própria Menez, e as que foram, recentemente, doadas pelo escritor Helder Macedo.

A vida de Karenina, uma aristocrata russa do século XIX, saída da cabeça de um escritor prodigioso, pode parecer incomparável à vida real de uma mulher da alta burguesia lisboeta do século XX, que possuía meios próprios de sustento e era uma artista reconhecida. A verdade é que a história de mulheres que descobriram que uma vida casada, quotidiana e tributária era uma condenação para os seus espíritos apaixonados, sedentos, convulsos, atravessa todos os tempos e geografias. Na sociedade portuguesa, fechada sob um regime patriarcal, agrilhoada sob tradições religiosas e morais, a história de Maria Inês ou Menez continua lancinante e não se pode pensar na arte, na doença e na morte de Ruy Leitão fora do que foi a sua tragédia familiar.

Menina de boas famílias, neta do general Óscar Carmona, Menez teve uma educação cosmopolita entre várias cidades e países. Mas tal como muitas mulheres da sua condição, estudar — ainda mais estudar Arte — não era coisa que estivesse no horizonte. A artista teve aulas particulares e só aos 26 anos, já casada e com filhos, começa de facto a investir na pintura como autodidata. O crítico de arte José-Augusto França será um dos primeiros a reconhecer-lhe publicamente o talento e a singularidade. Fechada nessa Lisboa-Elsinore acaba por se apaixonar e parte para Paris com o amante, deixando o marido e os três filhos pequenos. E aquilo que seria apenas um drama burguês começa a ganhar contornos de tragédia quando Menez, incapaz de lidar com a separação dos filhos, acaba por abandonar o amante e regressar a Portugal. Mas era tarde. Todas as portas se lhe tinham fechado e, durante muitos anos, por ação do ex-marido e a conivência silenciosa de uma sociedade que pune exemplarmente mulheres que se atrevam a viver fora das normas, Menez foi totalmente impedida de ver ou contactar com os filhos, que acabariam por crescer sob a ausência materna. Já eram adolescentes quando se reuniram os quatro, em Londres, um reencontro comovente imortalizado nas fotografias que João Cutileiro lhes fez nesses dias de alegria resgatada, e que também podem ser vistas no CAMB.

