Sánchez pressiona Europa, incluindo Montenegro, para reconhecer Estado Palestiniano. Que diferença pode fazer?

“Portugal lutará pela adoção dos dois Estados […] defendendo um cessar-fogo que faculte […] o estabelecimento de negociações com vista a uma paz duradoura, que passará pela autodeterminação do povo palestiniano.” Foi nestes termos que o programa do Governo apresentou o guião para gerir o conflito no Médio Oriente, num momento em que vários países europeus anunciaram que desejam avançar com o reconhecimento do Estado Palestiniano. Sem colocar metas temporais, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, referiu, no debate de preparação do Conselho Europeu esta sexta-feira, que o Governo vê “com bons olhos” a “pretensão da Palestina em adquirir o estatuto de membro pleno nas Nações Unidas, que ultrapassa o de observador que tem neste momento”.

O chefe do governo de Espanha, Pedro Sánchez, apostou, por sua vez, numa autêntica maratona para que vários países europeus reconheçam a Palestina enquanto Estado. Esta sexta-feira, o secretário-geral do PSOE esteve na Noruega e, na próxima semana, viajará até à Eslovénia e à Bélgica. Na visita de Luís Montenegro a Madrid esta segunda-feira, o assunto do reconhecimento dos “territórios palestinianos ocupados” — designação usada pela diplomacia portuguesa — será abordado entre os dois líderes.

O executivo espanhol espera reconhecer a Palestina enquanto país até julho e espera que outros países europeus se juntem. Num debate no Congresso dos Deputados, Pedro Sánchez defendeu que é uma ação “justa” e que é “do interesse geopolítico da Europa”: “A comunidade internacional não poderá ajudar o Estado Palestiniano se não reconhecer primeiro a sua existência”. Até o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, subscreveu a posição, mas apelou a que a decisão de Madrid não seja isolada e “conte com a massa crítica de mais países de peso”.