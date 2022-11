Foi em redor da Ilha das Serpentes, um pequeno território de apenas 17 hectares no Mar Negro, que se travou uma das batalhas aéreas e navais mais intensas desde o início da invasão. Conquistada pela marinha russa logo no dia 24 de fevereiro, a Ucrânia nunca desistiu de a recuperar devido ao seu valor estratégico: quem controlar militarmente aquele pedaço de território pode criar ou evitar disrupções nas rotas marítimas ucranianas. Para auxiliar na missão de retomar o seu controlo, Kiev contou com tecnologia de ponta — que acabou mesmo por fazer a diferença no terreno.

Um dos momentos mais celebrados pelos ucranianos neste território aconteceu no início de maio e levou mesmo à divulgação de um vídeo pelas forças ucranianas. Com a ajuda de drones Bayraktar TB2, produzidos na Turquia, a marinha da Ucrânia conseguiu aniquilar um helicóptero russo. Noutros ataques à Ilha da Serpente, a Ucrânia destruiu um lança-mísseis, tanques e outros alvos militares, que enfraqueceram a posição da Rússia na Ilha da Serpentes.

???????? SU-27 strike multiple Russian targets on Snake Island filmed from TB-2 drone.

