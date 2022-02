"Tenho a certeza de que estou numa lista para ser removido pelos russos." Os críticos do Kremlin que tiveram de abandonar Kiev

Uma escolha que para este homem, que teme ser assassinado pelo próprio Kremlin, assenta no facto de o líder russo ter uma visão do mundo totalmente diferente da dos líderes ocidentais e ucranianos. “Ele quer colocar a bandeira do Império Russo no topo da câmara de Kiev, ao estilo do século XIX”, afirma, com o objetivo de instalar um “regime-fantoche” no poder. E poderia isso funcionar perante uma população que esteve durante dias a combater nas ruas, de armas na mão, perante um exército russo hostil? Pode isso funcionar? “Não podemos compreender a lógica de um homem louco”, diz. “Louco não no sentido clínico, não creio que ele veja crocodilos a voar, mas Putin vive num mundo de ficção. Um mundo que não tem nada a ver com o mundo pós-industrializado do século XXI em que vivemos nesta região do mundo.”

Essa reação nas ruas e o facto de não se estar a registar uma deserção em massa dos soldados ucranianos “apanhou de surpresa” os líderes russos. Essa resistência continua em Kiev, a mesma cidade que Iuliia e Yevgeny tiveram agora de abandonar, derrotados. Nas ruas da capital, Volodymyr Zelensky continua, por enquanto, a lutar junto dos civis. A sua antiga assessora — a mesma que esteve com ele não há muito tempo nas negociações dos Acordos de Minsk — não têm dúvidas de que o Presidente ali continuará até ao fim. “Do que conheço dele, tenho a certeza absoluta que não vai abandonar Kiev. Quando a Covid começou, queriam retirá-lo da capital e ele recusou. ‘Quem foge são os ratos’, disse à altura. Agora fará o mesmo, não tenho dúvidas.”