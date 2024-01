Tiago Pires terminou a carreira no início de 2016, há cerca de oito anos, pouco depois de ter sido pai pela primeira vez. As decisões estavam interligadas e nenhuma provocou a outra: deixou o surf porque não queria deixar a família em Portugal enquanto competia, começou a pensar em ter uma família a partir do momento em que os resultados no surf já não apareciam com tanta facilidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.