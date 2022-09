O Tribunal de Execução de Penas recusou libertar condicionalmente Duarte Lima no âmbito do caso Homeland devido, entre outras razões, ao “alarme social” que tal decisão causaria. Tudo porque está pendente o julgamento do caso Rosalina Ribeiro, no qual o ex-líder parlamentar do PSD é acusado de homicídio.

A decisão foi revogada esta quinta-feira pela Relação de Lisboa, que ordenou a libertação imediata de Duarte Lima com o argumento de que um eventual “alarme social” de um determinado processo pendente não podia ser usado legalmente para impedir a libertação de um arguido que já preenchia os requisitos legais para a mesma, nomeadamente o cumprimento de dois terços da pena.

Contudo, os desembargadores Calheiros da Gama e Antero Luís (ex-secretário de Estado da Administração Interna do Governo PS) deixaram a porta aberta para que no caso Rosalina fosse decretada a privação da liberdade, desde que “legalmente admissível”, lê-se no acórdão a que o Observador teve acesso.

