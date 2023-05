Ao primeiro sinal, as placas tectónicas do PSD colidiram. A Operação Tutti-Frutti atingiu em cheio o universo social-democrata e precipitou uma troca de acusações entre a atual equipa de Luís Montenegro e o que resta da resistência rioísta, célula que opera, sobretudo, no Parlamento. A forma como a direção do partido geriu as primeiras reações ao caso fez com que os antigos apoiantes de Rui Rio antecipassem uma eventual limpeza de balneário e tentassem condicionar de imediato a presidência social-democrata. Tudo somado, antecipam-se novas guerras internas no futuro.

Um dos principais visados desta operação, que se arrasta desde 2016, sem que haja, entre atuais e anteriores detentores de cargos políticos, qualquer arguido, é Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD, antigo general de Rui Rio, diretor de campanha de Jorge Moreira da Silva (adversário de Montenegro nas últimas diretas), um dos homens mais influentes do aparelho social-democrata e insuspeito de nutrir qualquer simpatia pelo atual núcleo duro presidente do PSD – sentimento que é mútuo, aliás.

Por tudo isto, Sacrificar um cordeiro como Carlos Eduardo Reis seria vantajoso a nível interno (neutralizava-se um adversário) e externo (ganhava-se pontos na opinião pública). Ora, a reação oficial do partido fez-se a três tempos: primeiro, Montenegro escreveu no Twitter que é “impossível pactuar com a corrupção da democracia” e que importa “saber a verdade e tirar consequências”; Hugo Soares, seu braço direito e secretário-geral do PSD, pressionou a Justiça a ser “célere”, mas deixou claro que o partido “será intransigente com qualquer falha ética ou qualquer falha de legalidade”.

