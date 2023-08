Qualquer ser humano sabe quando está na presença de uma força que o transcende. De tão avassaladora é essa presença, que é praticamente impossível explicá-la. É por isso que recorremos aos poemas e às canções para falar da morte e da ressurreição, conceitos que extravasam a doutrina cristã e são, na sua forma mais depurada e complexa, as pulsões que renovam os ciclos da vida.

Little Simz é essa força de destruição e de renovação e, como tudo o que altera as correntes dos rios e dos mares, altera, obrigatoriamente, o curso da humanidade, mesmo que essa mudança permaneça obstinadamente invisível para alguns. Como entender, por exemplo, que um meio especializado como a Billboard não considere Simz numa lista dos “50 melhores rappers da história”? Como é possível continuarmos a olhar para os mesmos nomes, maioritariamente norte-americanos, maioritariamente homens, e ignorar descaradamente uma das mais geniais, consistentes e inovadoras artistas da atualidade dentro do género?

É até injurioso reduzir “Simbi” ao rap, a um único estilo, dado o vocabulário que esta londrina, vencedora do Mercury Prize em 2022 pelo álbum Sometimes I Mighy Be Introvert, domina. No seu slang e prosa contemporâneas, ela consegiu criar um novo alfabeto, como o alfabeto de símbolos que José de Guimarães inventou para propor uma nova leitura do mundo. No seu traço, Little Simz atravessa o afrobeat de uma “Point and Kill” e “Fear No Man”, a disco de uma “Selfish”, o gospel de “Sihouette” ou o grime desse estrondoso hino feminista que é “Venom” e que vai direto ao busílis da questão, ao lembrar que uma pussy in power ainda aterroriza muita gente.

