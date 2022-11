País com cultura futebolística, bicampeão mundial, nação que albergou o primeiro Campeonato do Mundo. O Uruguai é um nome mítico do futebol internacional e chega ao Qatar com o objetivo de igualar ou até melhorar o resultado da Rússia, quando caiu nos quartos de final com França depois de afastar Portugal nos oitavos.

Com o antigo internacional Diego Alonso ao leme da equipa depois de uma experiência nos Estados Unidos com o Inter Miami de Dabid Beckham, o Uruguai atravessa uma fase de fim de geração que está a ir ao encontro do nascimento de uma nova geração. Cavani e Suárez, referências absolutas nos últimos anos, vão cumprir o último Mundial da carreira; ao mesmo tempo, nomes como Valverde e Darwin alinham-se para encabeçar o futuro uruguaio.

Inserido num grupo onde reencontra Portugal e cruza com o Gana e a Coreia do Sul, o Uruguai vai discutir com a seleção portuguesa o primeiro lugar e a respetiva passagem privilegiada aos oitavos de final. Aí, o objetivo será sempre ir o mais longe possível — sabendo desde logo que repetir o feito de 1930 e 1950, quando foi campeão do mundo, é um sonho difícil de alcançar.

