Vejam bem o que a Taylor fez

Esta metrificação do sucesso impõe-se graças ao número de gargantas que utiliza este tipo de argumentação para erguer Swift ao estatuto de rainha: as (ou os) seus fãs são tantos e fazem tanto barulho que ter uma conversa racional sobre Swift se revela um diálogo impossível. O mito Swiftiano diz-nos que ela é a maior artista ao cimo da Terra, que sabe falar ao coração das raparigas (que faz com que as raparigas se sintam entendidas ao escutar as suas canções) e cada concerto, cada disco, cada vídeo serve apenas para – junto das fãs – reforçar essa mesma ideia. Esse mito Taylor Swift alimenta-se de si próprio e nem sequer permite que se discuta o mérito artístico das suas canções. Quem não for particularmente fã de Taylor Swift leva com o argumento “mais de 114 milhões de discos vendidos” (contando com vendas digitais) ou “mais de 100 mil milhões de streams”.

Os números são de factos impressionantes – se nos reportarmos só à Eras Tour, bom, só aí já vão mais de 100 concertos, e quem não viu ao vivo pode assistir ao concerto, desde que tenha Disney+, onde Taylor Swift: The Eras Tour, o filme-concerto da digressão, está disponível para streaming. E ainda assim, mais e mais cidades vão sendo adicionadas à digressão, enquanto Swift vai acumulando discos – recentemente foi editado The Tortured Poets Department, que foi alvo de críticas menos entusiastas que o costume, mas de certa maneira isso é falhar o ponto: Taylor Swift já não é uma artista que vive de discos que são espiolhados pelos fãs à procura do sentido da vida – Taylor Swift criou o multi-verso Taylor Swift, em que os discos são só uma parte, a parte em que as canções novas servem para alimentar mais conversa acerca da vida íntima de Taylor (ela namorou com este?, essa canção será acerca daquele tipo?), o que, por sua vez, faz crescer o discurso em torno de Taylor Swift, o que por sua vez aumenta as vendas e streams dos discos e a procura de bilhetes para os concertos e o merchandising vendido, cujos números quebrarão recordes, fazendo falar-se mais de Taylor Swift, etc.