Vencedores

António Costa

António Costa fez metáforas com Coca-Cola, vendeu o seu Governo como o melhor produto e agiu sempre como se fosse a última Coca-Cola no deserto. Se prometeu humildade, foi com bazófia democrática que enfrentou o líder da oposição: “Fiquei com uma sensação que quer uma segunda volta. Vamos a isso”. Prometeu diálogo, mas foi sempre de cima que olhou, quer para a direita (num roast em que dizimou Rui Rio), quer para os liberais (novo saco de boxe que começa a explorar e que tratou como uma Pepsi de marca branca) quer para a esquerda (que tratou com paternalismo, compaixão e quase pena). Nem Sousa Real, amiga de novembro, sobreviveu. “Desculpe desiludi-la”, chegou a dizer num tom irónico-corrosivo.

A oposição fez o favor de não o questionar uma única vez sobre a fuga para a Europa, assunto que foi contornando, ora falando na primeira pessoa do plural (“o Governo fica até 2026”) ora, por uma única vez, na primeira pessoa do singular, quando disse a Rio que podia ir e voltar que ele ficar quatro anos e seis meses.

O Costa que citava Jorge Palma para dizer que ainda havia muita estrada para andar com a esquerda, virou o disco para um “dá-me lume”, qual burguês que toma a bastilha e que, com o seu charuto, limita-se a ficar sentado a usufruir dos seus lucros eleitorais. Costa fez tudo isto por uma razão: porque pode. Pode não ser absoluto, mas é o rei-sol da maioria.

Mariana Vieira da Silva

Mariana Vieira da Silva é uma vencedora não por ter feito um discurso de encerramento exuberante ou altamente inspirador, mas por afirmar a sua posição como número dois do Governo. E mais do que isso: a preferida de António Costa. Do “grupo dos quatro” potenciais sucessores foi a única que teve palco (ou, no mínimo, púlpito). Apesar de ser uma formiga do Governo e ser conhecida por gerir de forma rigorosa importantes dossiers de governação, o maior ativo para o seu futuro político é ser (ou parecer ser) a aposta preferida de António Costa para a sua sucessão. Houve palavras no discurso de Mariana Vieira da Silva (as “tormentas” que o Governo passou; “o caminho que o povo escolheu; ou mesmo o “venha o que vier” o Governo é o último garante dos portugueses) que são ideias ou mesmo expressões do chefe. A super-ministra da Presidência e muitas outras pastas ajudou também o PS na estratégia de puxar dos galões da legitimidade eleitoral. E afirmou isso dizendo que os portugueses escolheram “este Governo”. E repetiu mais alto o pronome “ESTE”. Ganhou ainda por ter abdicado de 15 dos 30 minutos que tinha e que, por norma, são aproveitados pelos membros do Governo para propaganda ou auto-promoção.

Augusto Santos Silva

Manteve a pose em quase dez horas de debate, na frieza típica dos diplomatas. Mesmo a chegar ao fim, na última intervenção do líder do Chega, o antigo chefe da diplomacia portuguesa não resistiu a eleger André Ventura como orador non grato. André Ventura criticava o facto de a Assembleia da República por não se referir a “um cigano fugido noutro país depois de ter morto um PSP”, falando num “paraíso de impunidade”. Nesse momento, Santos Silva interrompeu o deputado — sem lhe tirar a palavra — e avisou: “Não há atribuições coletivas de culpa em Portugal”. Aí conseguiu um momento raro: foi aplaudido em todas as bancadas e de pé pelo PS, PCP, BE e ainda por dois deputados da Iniciativa Liberal (Carlos Guimarães Pinto e Rui Rocha). Chapeau: era algo que os antecessores não conseguiram. Embora aclamado, tem um problema para resolver: deu pretexto a André Ventura para abrir as hostilidades e provocar até ao limite. Leia-se até ao ponto em que sabe que Santos Silva vai ter a tentação (e, por vezes, a ação) de lhe pedir moderação e de o ameaçar com o corte da palavra. Momentos que são gasolina para as redes sociais do Chega.

Vencidos

Rui Rio

O que fica destes dois dias foi a forma como António Costa usou 101 palavras para evidenciar o que todos, incluindo o próprio, já sabiam: o ciclo de Rui Rio chegou ao fim. O mesmo homem que, em plena campanha para as legislativas, aconselhou António Costa a saber perder, acabou ele próprio na posição de presa frágil à esquerda e à direita. Com o PSD em sede vacante, João Cotrim Figueiredo e, sobretudo, André Ventura aproveitaram para fazer croquetes com os restos dos sociais-democratas e ocupar o espaço. A política tem horror ao vazio e o PSD, que só terá um líder formalmente reconhecido em julho – que é o mesmo que dizer que só para setembro, na rentrée – tem rapidamente de arrumar a casa até ser novamente levado a sério. Se quiser ser levado a sério.

Catarina Martins

Até novembro Catarina Martins era a terceira a falar no Parlamento, o que lhe permitia ter uma maior atenção. E mais novidade: só tinha o PSD a “queimar” perguntas ao primeiro-ministro. Agora, o panorama mudou e o Bloco de Esquerda não conseguiu contrariar a nova condição. Tirando umas graçolas com o slogan do Pingo Doce, o discurso não foi disruptivo ou criativo e trouxe ao debate temas muito idênticos ao PCP (embora com maior acutilância no setor energético e no combate à EDP). Criaria ainda alguma confusão: foi o primeiro partido a dizer que não votava a favor da moção de rejeição ao Governo (desde logo porque era o Chega a apresentar), mas termina o discurso a dizer que “a garantia do Blcoo é que será oposição a este programa”. Se é oposição porque não apresentou uma moção de rejeição? No fim do dia, não se livra de aparecer na “fotografia”, no sentido figurado e literal, ao lado do PS e do PCP. E isso cria uma espécie de divisão entre oposição dura e oposição soft — com o “radical” Bloco a ficar encaixado do lado da oposição doce a António Costa.

Jerónimo de Sousa

De parceiro estratégico, pilar único da geringonça com lugar privilegiado na definição das políticas do país, a inexistência parlamentar em 165 dias, altura em que o PCP anunciou que ia votar contra o Orçamento do Estado para 2022, mesmo sabendo que daí resultariam eleições antecipadas. Jerónimo de Sousa apareceu em jogo – com menos seis deputados e sem a centralidade dos anos anteriores – para dizer o mesmo que disse sempre: que a política do PS não resolve os problemas estruturais do país. Costa, que foi sempre delicodoce com os comunistas, foi apenas indiferente. No passado, inspirado por Jorge Palma, o líder socialista também dizia que enquanto houvesse estrada para andar, socialistas e comunistas iam continuar. O caminho chegou ao fim. Resta, ao PCP, voltar às ruas e ao protesto na esperança de voltar a ser ouvido.

Fernando Medina

O ministro das Finanças é por norma um dos ministros mais importantes do Governo. Quando em 2015 se estreou no cargo, António Costa deu a Mário Centeno, embora inexperiente – o que incluiu risos jocosos de Passos Coelho e comparações da bancada do PSD a Groucho Marx – a oportunidade de falar no debate do programa de Governo. Agora, a Medina não foi dado o mesmo palco. Mais do que isso: foi atacado por André Ventura sem ter hipótese de resposta. Se falasse, haveria pedidos de esclarecimento em que podia dar réplica. Só o poderia fazer com uma defesa de honra, que daria uma importância ao líder do Chega que o PS quer evitar. O ataque de Ventura, como seria de esperar, não foi meigo e referiu-se ao antigo autarca de Lisboa como “o homem que deu dados à embaixada russa sobre os ativistas que estava a proteger” e sugeriu ainda que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desse um “puxão de orelhas” a Medina no discurso que fará Parlamento português. Quem vai à guerra dá e leva (expressão utilizada por Mónica Quintela no plenário), mas o ministro das Finanças só levou pancada. Vai ter palco em breve, mas um dos mais difíceis: o do Orçamento do Estado.

Pedro Nuno Santos

Se estivesse a jogar Party&Co ou qualquer outro jogo que envolvesse mímica, Pedro Nuno Santos estaria nos vencedores. Infelizmente, para ele, não foi o caso. Durante o debate, o ministro das Infraestruturas levantou o polegar, em sinal de “fixe”, para Ventura enquanto este o criticava num raide de críticas do líder do Chega que incluiu também Fernando Medina e Pedro Adão e Silva. A juntar a isso ainda acenou aos jornalistas algumas vezes. Neste filme de cinema mudo, o ministro foi uma espécie Chaplin. Palavras só mesmo nas várias mensagens que ia trocando durante o hemiciclo. Passou discreto, quase irrelevante, num debate em que pouco se falou de comboios ou habitação. Fica para registo futuro que, no fim do primeiro dia, foi à volta dele que se alinharam vários jovens turcos e afiliados: Pedro Delgado Alves, Tiago Barbosa Ribeiro ou o agora colega de executivo, Duarte Cordeiro. Fica a ironia: Costa abandonou a bancada, ficou Pedro Nuno a liderar as hostes.

Luís Montenegro

Não é exatamente um vencido, porque nem sequer é o tempo dele, mas recebeu duas notícias muito desagradáveis nas últimas 48 horas: a primeira, é que o rioísmo, mesmo sem líder, está vivo e recomenda-se. Paulo Mota Pinto foi escolhido como presidente do grupo parlamentar numa votação quase norte-coreana (92%) e se Montenegro quiser fazer ao rioísmo o que Rio fez ao passismo quando dispensou Hugo Soares, vai ter muitas dores de cabeça. A segunda má notícia é uma confirmação: o PSD está feito em frangalhos e a Iniciativa Liberal e Chega serão ossos muito duros de roer à direita. Se Montenegro ganhar – ainda precisa de superar Jorge Moreira da Silva para suceder a Rui Rio – terá uma tarefa hercúlea pela frente se se quiser fazer ouvir. E nem sequer vai estar no Parlamento.

O agitador

André Ventura

Conseguiu o que queria e, em política, chama-se a isso eficácia. Os meios foram os de sempre: gritou, gritou mais alto, gritou ainda mais alto, atirou contra os ciganos e contra a perseguição ao homem branco heterossexual, fez pouco do PSD, gozou com a esquerda reduzida a farrapos, foi apupado, repreendido por Augusto Santos Silva, atirou os foguetes e apanhou as canas. Apresentou uma moção de rejeição que acabou chumbada, mas que atingiu os objetivos que pretendia: estar no centro das atenções. O estilo é duvidoso, excessivo e cansativo? É. Os eleitores deram-lhe razão e mais 11 companheiros para fazerem muito barulho na bancada. A ver onde vai parar.