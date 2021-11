Vitória de Rio reacende hipótese de coligação com o CDS

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio ainda não desistiu da ideia de fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Antes pelo contrário. Depois de ter visto a sua direção alargada torcer o nariz à hipótese, a verdade é que a vitória nas últimas diretas lhe deu legitimidade reforçada para voltar a levar o tema à discussão. E os sinais públicos e privados que vão surgindo do e no núcleo duro de Rio parecem apontar nesse sentido: a aliança pré-legislativa com Francisco Rodrigues dos Santos pode estar a ganhar força.

Tal como escreveu o Observador a 16 de novembro, na última reunião da Comissão Política Nacional (CPN) do partido, ainda antes das eleições diretas, Rui Rio apresentou-se na reunião defendendo, entre outras coisas, que uma pré-coligação eleitoral com CDS salvaria o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos — o que, em última análise, seria bom para os equilíbrios políticos à direita — e seria útil às ambições eleitorais do PSD.

Os argumentos de Rio acabaram por não colher a simpatia de grande parte dos dirigentes sociais-democratas. A direção do partido foi apenas convidada a pronunciar-se sobre a hipótese, mas uma maioria expressiva — onde se incluíam três vices de Rio — rejeitou a ideia.

Houve, aliás, quem considerasse que seria apenas “caridade” fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS nesta altura do campeonato, um gesto de “misericórdia” para com um partido em profunda crise. Daí para cá, não se pode dizer que a leitura tenha mudado — o que mudou foi o contexto.

Trazer os problemas para dentro de casa?

Na direção de Rio, continua a existir a convicção de que o CDS vale hoje muito pouco e que uma coligação com Francisco Rodrigues dos Santos até pode ter o efeito pernicioso de afastar uma parte do eleitorado do centro.

De resto, a vitória de Rio é interpretada pelos mais próximos do líder social-democrata como uma vitória da pulsão centrista do partido contra o caminho mais à direita protagonizado por Paulo Rangel e suportado por várias figuras associadas ao passado recente do partido que o apoiavam.

Aos olhos dos conselheiros do presidente social-democrata, o triunfo de Rio terá sido bem-recebido até por uma parte do eleitorado de centro-esquerda, o que pode ser determinante para as hipóteses de o PSD derrotar António Costa a 30 de janeiro. Integrar um partido que se quer afirmar como parte uma direita mais conservadora pode fragilizar esse esforço.

Por isso, na cabeça de alguns dos mais próximos de Rio, seria como arrastar um náufrago para dentro do barco sem grandes certezas do que é que isso pode acrescentar às pretensões do PSD. Pior: poderia dar um sinal contraditório aos eleitores de centro e prejudicar a narrativa e a estratégia política de Rui Rio.

Além disso, subsistem dúvidas sobre a estabilidade interna do CDS. É verdade que, depois de um período particularmente turbulento, Francisco Rodrigues dos Santos parece ter arrumado em definitivo os críticos internos. Mas a imagem pública do partido, sobretudo depois do CDS ter adiado as eleições internas, ficando isolado como único partido que suspendeu o seu ato eleitoral, pode ter tornado o CDS um ativo (ainda mais) tóxico.

Mais: ninguém oferece garantias de que os adversários de Rodrigues dos Santos não venham a ressurgir e em força. Afinal, em entrevista ao Observador, Nuno Melo garantiu que iria a votos em qualquer circunstância mesmo que o Congresso do CDS acontecesse depois das legislativas — como se veio a confirmar. A confirmar-se, o partido pode entrar novamente em convulsão interna, tudo o que os sociais-democratas não querem.