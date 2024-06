Um vídeo a circular nas redes sociais mostra uma alegada aproximação e aterragem de um avião da American Airlines no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira. Vários utilizadores das redes sociais reagem com espanto ao vídeo, mas as imagens não correspondem a um voo real.

Ao Observador a ANA Aeroportos esclarece que “se trata de uma aproximação feita em software de simulação, pelo que não se trata de uma situação real”. Para além disto, a American Airlines não opera no aeroporto do Funchal, de acordo com o site da ANA Aeroportos.

O autor da publicação não refere textualmente que o vídeo partilhado corresponde a um voo real que chegou à ilha da Madeira. Na descrição do vídeo, refere que as imagens dizem respeito a “um dos aeroportos mais perigosos do mundo, Funchal, Ilha da Madeira, Portugal. O Aeroporto Internacional da Madeira é um dos dez aeroportos mais perigosos do mundo, pois exige que os pilotos realizem manobras especiais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas vários seguidores da página encararam aquelas imagens como sendo verdadeiras. “Então, não vamos voar para a Madeira!”, pode ler-se num dos comentários. “Eu sei para onde nunca vou voar. Obrigado”, refere outro seguidor. “Por um momento achei que fosse mentira. Bizarro!”, acrescenta outro utilizador do Instagram, por entre outros comentários de quem alerta para o facto de estarem em causa imagens virtuais, produto de um simulador de voo.

Depois de analisar as imagens a pedido do Observador, o antigo comandante da TAP José Correia Guedes diz mesmo que a ideia de que se trata de uma situação real de voo “não tem ponta por onde se pegue” e esclarece que os movimentos do avião no vídeo em análise neste artigo “não são possíveis”. Se fosse real, quem seguia neste avião não iria sobreviver, explica.

O antigo comandante reforça que a American Airlines não opera no Funchal e confirma que é preciso um treino especial para os comandantes aterrarem no aeroporto.

O Aeroporto Cristiano Ronaldo aparece em algumas listas dos voos mais perigosos do mundo, mas por exemplo nesta lista da revista Forbes está em 14º e não em 10º, como é dito na publicação em análise.

Conclusão

É falso que o vídeo em análise neste artigo se tratem de imagens reais de uma aproximação ao Aeroporto Cristiano Ronaldo. As imagens mostram uma “simulação”, como esclarece fonte da ANA Aeroportos numa resposta enviada ao Observador. Para além disto, a American Airlines não opera no Funchal.

Também José Correia Guedes reforça a falsidade deste vídeo. O antigo comandante da TAP explica que se trata claramente de uma simulação e que os movimentos do avião “não são possíveis”

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: