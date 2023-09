Várias publicações na rede social Facebook dão conta de que a comitiva do, à época, Presidente-eleito do Brasil, Lula da Silva, foi alvo de disparos durante a visita a Portugal, em novembro de 2022. Os posts em que esta informação é difundida são constituídos por uma imagem retirada de um vídeo publicado no TikTok, com a legenda “Lula é vaiado e recebe tiros”. Terá sido assim?

A imagem em causa mostra Luiz Inácio Lula da Silva a sair de um restaurante no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, no dia 18 de novembro de 2022, cerca de duas semanas depois de ter vencido a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, frente a Jair Bolsonaro. À volta de Lula, podem ver-se vários seguranças, a fazerem uma barreira entre o Presidente-eleito do Brasil e vários populares, que se concentraram à saída do restaurante Cícero Bistrot, que tem na carta várias opções gastronómicas brasileiras.

Lula da Silva deslocou-se a Campo de Ourique logo depois de ter aterrado em Portugal, tendo almoçado na companhia da sua mulher, Janja, do ex-ministro da educação Fernando Haddad, do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, do economista José Roberto Afonso, segundo informou o jornal Expresso. De acordo com o brasileiro Guilherme Amado, que acompanhou a visita de Lula a Portugal, no almoço esteve também o o empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp (uma empresa de seguros na área da saúde).

No momento do vídeo captado, e difundido no Facebook com recurso a um único frame, Lula da Silva está com uma das mãos na cabeça, dando a ideia de ter sido atingido por algo ou de que estaria a proteger-se.

No entanto, como se pode ver através de um vídeo captado por Guilherme Amado, que escreve para o portal Metrópoles, o Presidente-eleito do Brasil não foi vaiado à saída do Cícero Bistrot, mas sim aplaudido e aclamado pelas pessoas que se juntaram em torno do restaurante. Tanto quanto é possível perceber, não se registou nenhum disparo nem nenhum incidente foi noticiado pela imprensa dos dois países.

Conclusão

Não é verdade que a comitiva de Lula da Silva tenha sido alvo de disparos, durante a visita do, à época, Presidente-eleito do Brasil, em novembro de 2022. Aliás, à saída de um restaurante no bairro de Campo de Ourique (em Lisboa), Lula foi mesmo aplaudido e aclamado pelas pessoas que se concentraram do lado exterior do estabelecimento.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.