“Será que isto pode ser considerado nepotismo?”, lê-se no inicio da partilha que afirma que Lurian Lula da Silva, a filha do Presidente brasileiro, é “a nova assessora de imprensa do Senado”. A publicação ainda acrescenta mais detalhes sobre o contrato: Lurian receberá 37 mil reais, ajudas de custo de 20 mil — o que faz uma soma de 57 mil reais, o equivalente a 10 mil euros mensais. “Além de carro e motorista à disposição”, remata o autor da publicação. É falso.

Lurian Lula da Silva trabalha, de facto, no Senado brasileiro. A filha do Presidente atua desde 2019 como assessora no gabinete de Rogério Carvalho, um dos senadores do Partido dos Trabalhadores (PT).

Através de uma pesquisa no site oficial do governo brasileiro, é possível encontrar o edital do diário oficial da união em que é referida a contratação de Lurian Lula da Silva. Na entrada de 10 de dezembro de 2019, é possível verificar que a filha do Presidente foi contratada como “assistente parlamentar intermediária”.

Através do portal de transparência do Senado é possível consultar a remuneração mensal de Lurian Lula da Silva. Em dezembro de 2022, a filha do presidente recebeu 10.104,37 reais líquidos — tirando o subsídio de natal. A quantia indicada corresponde a 1.812 euros, à data desta publicação.

Alegações e partilhas nas redes sociais sobre o salário de Lurian Lula da Silva já surgiram quando a mesma foi nomeada para assessora do Senado, em 2019. E, também nessa altura, a informação foi desmentida.

Conclusão

Após a vitória de Lula da Silva como presidente do Brasil vários boatos têm também surgido sobre os seus filhos. Recentemente, uma publicação afirma que a filha do Presidente, Lurian Lula da Silva, foi contratada para ser assessora de imprensa do Senado e que a sua remuneração completa deverá ser equivalente aos 10 mil euros mensais. É falso.

Lurian trabalha como assessora de imprensa, no gabinete do senador Rogério Carvalho (PT), desde 2019. E através do portal de transparência do senado brasileiro é possível consultar a sua folha de rendimentos. Em dezembro de 2022, o salário líquido de Lurian Lula da Silva pouco ultrapassava os 10 mil reais por mês — o que equivale a cerca de 1.800 euros.