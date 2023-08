Nas redes sociais, circulam várias publicações que alegam a existência de um “assunto muito grave”, isto é, a construção de um “templo que alberga todas as religiões do mundo”, como o “cristianismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo e hinduísmo”. A suposta infraestrutura que serviria de lugar de culto seria no Dubai.

As publicações dão conta de que o Papa Francisco esteve “no momento da assinatura” da construção do templo, a “Casa da Família Abraâmica”, representando os cristãos. “A Bíblia já foi revisada e alterada”, lê-se ainda, acrescentando que dentro em breve serão “distribuídas novas bíblias sagradas atualizadas”.

Ora, os mesmos relatos indicam que as bíblias convencionais serão proibidas, sendo, por conseguinte, “este o momento” para “ler a bíblia verdadeira”.

Além disso, estes posts vêm acompanhados por três fotos: uma da infraestrutura que albergará os fiéis de todas as religiões, outra do Papa a assinar um documento com o Grande Imã de al-Alzhar, Ahmed el-Tayed, um dos principais líderes religiosos sunita do Egito; e uma terceira foto em que ambos surgem a beijarem-se.

Esta última fotografia de Ahmed el-Tayed e do Papa Francisco a beijaram-se é uma montagem desta foto, publicada pela Associated Press. As restantes duas são, no entanto, verdadeiras — e retratam realmente um complexo religioso que inclui uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga não no Dubai, mas antes em Abu Dhabi, duas cidades pertencentes ao Emirados Árabes Unidos.

Contudo, o objetivo da criação da Casa da Família Abraâmica não é juntar os fieis de todas religiões numa só. É antes, de acordo com o Vatican News, que cita declarações do cardeal espanhol Miguel Ángel Ayuso Guixot, um “complexo interreligioso” inspirado no Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado por pelo Papa Francisco e por Ahmed el-Tayed em fevereiro de 2019, data em que os dois foram fotografados a assinar a versão final daquele texto.

Segundo o cardeal espanhol, que esteve presente na inauguração do complexo interreligioso em fevereiro de 2023, esta iniciativa histórica “reflete fielmente os valores da tolerância e da hospitalidade”, congregando judaísmo, islamismo e cristianismo num só espaço, mas com cada uma das religiões tendo o seu lugar de credo. “A fraternidade não pode, por definição, ser exclusiva, confinada ao meu grupo ou comunidade, mas deve incluir todos”, vincou Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Conclusão

A Casa da Família Abraâmica, localizada em Abu Dhabi (e não no Dubai), é realmente um projeto que tem como finalidade juntar as três religiões (cristianismo, judaísmo e islamismo) no mesmo espaço. No entanto, o seu objetivo está longe de ser criar apenas uma fé (não havendo sequer a adoção do mesmo livro sagrado), mas sim providenciar um ambiente de tolerância entre três religiões diferentes nos Emirados Árabes Unidos, um país tradicionalmente muçulmano mas que feito avanços, nos últimos anos, no que diz respeito à liberdade religiosa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.