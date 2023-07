Muito se tem falado em gasoduto após o início da guerra desencadeada pela Rússia de Vladimir Putin em território ucraniano. No passado dia 11 de julho, uma publicação de Facebook alegou que a Argentina inaugurou uma dessas infraestruturas ainda antes de esta estar totalmente concluída. “Aproveitando o feriado da independência da Argentina neste domingo, o kirchnerismo desesperado por votos inaugura o gasoduto Lirchner que ainda nem terminou de ser construído. É assim que a esquerda atua”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

De facto, o autor partilha uma imagem de um suposto telejornal onde se vê um gasoduto a ser inaugurado, mesmo faltando-lhe uma peça. Anexado à publicação surge também um vídeo desse mesmo jornal, onde se vê a suposta peça que falta para concluir o gasoduto. Mais nenhuma informação é dada.

Quando se procuram mais informações sobre este caso, percebe-se que esta inauguração, de facto, aconteceu, sob a alçada do Presidente Alberto Fernández e a vice-Presidente Cristina Fernández. O gasoduto chama-se Néstor Kirchner, tal como alega o autor. Só que a suposta imagem que demonstra um gasoduto por acabar foi manipulada. Ou seja, e segundo a imprensa argentina especializada, que já verificou publicações semelhantes a esta, não foram exibidas imagens da zona em que o gás é transferido.

Los gasoductos de transporte de alta presión se encuentran enterrados en la mayor parte de su traza, contando con instalaciones aéreas denominadas instalaciones de superficie. sigue ???? — Energía Argentina (@Energia_ArgOk) July 10, 2023

Além disso, a conta oficial de Twitter do sector de energia do governo argentino, esclareceu a desinformação: “Os gasodutos de transporte de alta pressão encontram-se enterrados na maior parte da sua área, contando igualmente com instalações aéreas apelidadas de instalações de superfície. Noutros tweets da mesma conta, é explicado o funcionamento deste gasoduto, desmistificando as informações erradas espalhadas em diferentes redes sociais, do Tik-Tok ao Facebook.

Tal como garante outra publicação credível, a Chequeado, as imagens apresentadas na publicação original não demonstram todo o gasoduto. Esta infraestrutura tem mais de 500 quilómetros de distância e tem a capacidade de “ampliar em 25% o transporte de gás produzido”. Esta obra foi inaugurada a 9 de julho deste ano em Salliqueló, uma província de Buenos Aires.

Não é verdade que tenha sido inaugurado um gasoduto na Argentina antes de ser terminado. As imagens foram manipuladas para transmitir desinformação sobre o governo argentino. Esta e outras publicações semelhantes foram desmentidas, quer pela imprensa daquele país, quer por instituições oficiais do governo da Argentina, onde se explicou o funcionamento de um gasoduto. Ou seja, há diferentes partes desta infraestrutura que estão debaixo da terra.

