Está a ser partilhada nas redes sociais a imagem de um maxilar de uma alegada múmia egípcia com um aparelho dentário fabricado há mais de 4 mil anos. Apesar terem sido encontrados instrumentos semelhantes em restos mortais do tempo dos faraós, mas sem que fosse possível confirmar que se trata de um instrumento de correção dos dentes, a fotografia que circula online não mostra um múmia ou um dentário antigo.

Uma pesquisa realizada online permite encontrar a mesma imagem num artigo da Forbes dedicado a más interpretações de esqueletos antigos. De acordo com o texto de 2015, a fotografia mostra uma reprodução de uma alegada antiga técnica ortodôntica. Esta foi feita pelo italiano Vincenzo Guerini por volta do ano 1900 com base em instrumentos que o autor de Um História da Medicina Dentária terá visto nas suas viagens pelo Egito.

A Forbes esclarece que não se sabe se Guerini viu de facto um aparelho semelhante ao que reproduziu, uma vez que a múmia que o teria nunca foi identificada pelos arqueólogos. Roger Forshaw, investigador norte-americano especializado em biomedicina egípcia, declarou à AFP que o modelo de Guerini, exposto no Museu Nacional de Odontologia, da Universidade de Maryland, em Baltimore, não representa as técnicas dentárias egípcias.

“A literatura que alega que os antigos egípcios podiam fazer próteses de ouro e outros instrumentos dentários tem sobretudo origem nas alegações e fabricações de evidências do século XIX”, explicou o especialista, acrescentando que não existem evidências de que os antigos egípcios praticassem medicina dentária.

Num artigo sobre a prática da medicina dentária no Antigo Egito, publicado em 2009 no British Dental Journal, Forshaw explicou que, até à data, tinham sido identificados três exemplos de aparelhos semelhantes ao de Guerini e que dois deles tinham provavelmente sido aplicados após a morte, concluindo que, “se existia tratamento” médico dentário no Antigo Egito, este era “extremamente limitado, e qualquer sugestão de que os dentistas do Antigo Egito operavam doentes não é suportado por qualquer evidência disponível”.

Conclusão

O suposto aparelho dentário egípcio é um modelo moderno, feito no início do século XX, pelo italiano Vicenzo Guerini, autor de Uma História da Medicina Dentária. Apesar de terem sido encontrados alguns aparelhos semelhantes, não existem indícios de que estes tenham sido colocados com o intuito de endireitar os dentes.

