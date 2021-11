A COP26 terminou no passado dia 12 de novembro mas continua a estar presente nas redes sociais. No passado dia 9 de novembro, uma publicação — que continuou a ser partilhada depois do fim do encontro de líderes mundiais — garantia que “mais de 400 aviões privados” tinham estado “estacionados na Conferência do Clima em Glasgow”. “Assim se deslocaram muitos dos conferencistas, para decidirem que o teu carro a gasóleo está a destruir o clima do planeta.” Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Sim, de facto, é verdade que, desde dia 27 de outubro, houve vários voos não comerciais para três cidades da Escócia, sendo uma delas Glasgow (onde decorreu o evento climático). A conferência teve como objetivo, entre diferentes medidas para combater as alterações climáticas, a tentativa de chegar a um acordo mundial para evitar a subida da temperatura do planeta acima dos 1,5º graus celsius. Esses foram os dados recolhidos pela FlightRadar24, site encarregue de monitorizar os voos em tempo real, e acabaram por ter eco em vários meios de comunicação social internacionais, como a BBC.

Essa foi uma das várias críticas apontadas aos líderes mundiais, por enviarem uma mensagem contraditória às populações: por um lado, propuseram medidas mais verdes e amigas do ambiente; por outro, viajaram em transportes poluentes que prejudicam o planeta Terra.

Ainda assim, e ao contrário do que se defende na publicação, a imagem partilhada no post original não representa uma amostra dos aviões que transportaram responsáveis políticos para a COP26. A fotografia começou a circular na internet a partir de 2013 e retrata o aeroporto de Nova Orleães, nos Estados Unidos da América. Essa é a informação que consta do fact-check realizado pela AFP, que seguiu uma notícia do AINonline onde se garantia que, na verdade, todos aqueles aviões tinham sido responsáveis por transportar pessoas para o Super Bowl de fevereiro de 2013.

Existe também um vídeo, publicado por David Spielman, com quem a AFP entrou em contacto, que confirmou ter sido ele o autor daquelas imagens há 8 anos. E que, claro, nada têm a ver com a COP26 deste ano.

Conclusão

Não é verdade que mais de 400 aviões tenham sido usados durante a cimeira do Clima, a COP26, que decorreu em Glasgow, tendo terminado no passado dia 12 de dezembro. Ainda que várias notícias tenham vindo a público sobre líderes mundiais que usaram voos não comerciais durante o evento, a imagem partilhada pertence a outro evento que decorreu nos Estados Unidos da América: serviram para levar pessoas para o Super Bowl de 2013.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO