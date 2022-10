Uma publicação do Facebook refere que o atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, esteve preso em 1987 por planear um “atentado” contra o Exército brasileiro “para pressionar o aumento do seu próprio salário”. O post parece referir-se à prisão disciplinar de Bolsonaro em 1986. Além do ano indicado estar errado, esta não aconteceu porque o Presidente planeou um “atentado”.

Jair Bolsonaro, que tem formação militar, serviu como capitão no 8.º Grupo de Artilharia de Campanha de 1986 a 1988 e, depois, passou à reserva. Em novembro desse ano, foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão (PDC). Tinha então 33 anos.

Por altura da sua eleição, Bolsonaro não era nenhum desconhecido. Em setembro de 1986, na sequência da publicação de um artigo na revista Veja, do Rio de Janeiro, sobre os baixos salários dos militares, o então capitão cumpriu uma pena de prisão disciplinar de 15 dias, a contar a partir do primeiro dia do mês, determinada no boletim interno pelo comandante da Brigada de Paraquedistas, o coronel Ary Schittiny Mesquita, por “transgressão grave”.

Essa “transgressão” consistia, de acordo com o boletim, em “ter elaborado e feito publicar em revista semanal de tiragem nacional, sem conhecimento e autorização dos seus superiores, artigo em que tece comentários sobre a política de remuneração do pessoal civil e militar da União” e por “ter ferido a ética gerando clima de inquietação no âmbito da Organização Militar”, citou o Estadão.

Cumprido o castigo, Bolsonaro voltou à vida militar ativa, mas não ficaram por ali os problemas com a justiça militar. Em junho de 1988, foi julgado por novas infrações ao regulamento militar, acabando por ser absolvido. Foi ainda nesse ano para a reserva, que requereu após a eleição como vereador do Rio de Janeiro, em 1988, ao abrigo da Lei n.º 6.88, de 9, de dezembro de 1980, que aprovou o Estatuto dos Militares.

Conclusão

Jair Bolsonaro não foi preso em 1987 por planear um “atentado” contra o Exército brasileiro. O atual Presidente do Brasil cumpriu uma pena de prisão disciplinar de 15 dias em setembro de 1986, por ter publicado um artigo numa revista semanal do Rio de Janeiro em que denunciava os baixos salários dos militares.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

