Lady Gaga assumiu ser bissexual em 2009. Sobretudo desde essa altura, têm-se repetido momentos em que a artista surge a defender os direitos LGBTQIA+ e a condenar ataques contra esta comunidade. Mas, a par das notícias sobre defesa de direitos, têm também surgido vídeos que são tirados do contexto. Foi o que aconteceu nos últimos dias, quando começou a ser partilhado nas redes sociais um vídeo que mostra Lady Gaga a beijar uma mulher que, aparentemente, não conhecia.

A legenda que acompanha as imagens dá um contexto sobre aquelas imagens e refere que a cantora passeava na rua, quando ouviu uma mulher gritar “vai para o inferno”, insultando a cantora de Poker Face — canção que fala, aliás, sobre bissexualidade — por causa da sua orientação sexual. “Lady Gaga devolve com um beijo uma ofensa e convida: ‘Você vem comigo’.”

No entanto, o vídeo foi tirado do contexto e a mulher que surge a dizer “vai para o inferno” é, na verdade, uma figurante e toda a cena não passa de uma encenação, que faz parte das gravações de “Joker: Folie À Deux”, a sequela do filme “Joker”. Com estreia marcada para outubro do próximo ano, o realizador Todd Phillips explora a relação entre dois dos mais conhecidos vilões da DC Comics: Joker, cuja personagem continua a ser interpretada por Joaquin Phoenix, e Harley Quinn, que ficará nas mãos de Lady Gaga.

No vídeo partilhado é possível ver, aliás, que há uma câmara a filmar todo o percurso de Lady Gaga e, segundo avançaram várias publicações, incluindo o DailyMail, esta cena faz parte do momento em que a personagem Harley Quinn sobe as escadas do Supremo Tribunal norte-americano, em Nova Iorque. Nesse momento, uma das figurantes, que protestam contra a vilã, segura um jornal que indica que Joker tem um novo amor e que mostra uma fotografia da também atriz. “Louco por amor”, lê-se na manchete daquele jornal fictício.

A rodagem da sequela de “Joker” começou no início do ano e Lady Gaga até partilhou nas redes sociais uma fotografia em que aparece com Joaquin Phoenix. No entanto, ainda não são conhecidos muitos detalhes sobre a segunda parte do filme que já valeu um óscar a Joaquin Phoenix.

Folie à Deux ???? pic.twitter.com/gEwSgsvpbP — Lady Gaga (@ladygaga) February 15, 2023

Conclusão

A informação partilhada no Facebook não é verdadeira. As imagens foram tiradas do contexto e fazem parte das novas cenas da sequela de “Joker”, em que Lady Gaga interpreta a vilã da DC Comics, Harley Quinn. A mulher que aparece a gritar não está, por isso, a insultar a cantora e atriz por causa da sua orientação sexual.

