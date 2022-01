A novela que envolveu Novak Djokovic, a intenção do tenista sérvio de disputar o Open da Austrália mesmo sem estar vacinado contra a Covid-19 e a consequente deportação do atleta foi o primeiro grande tema de 2022. Ao longo de cerca de duas semanas, com uma isenção médica, uma detenção e algumas decisões judiciais pelo meio, o mundo olhou com atenção para um caso que vincou ainda mais as clivagens já existentes entre os cidadãos pró e contra a vacinação.

Certo é que, a 16 de janeiro, Djokovic foi mesmo deportado da Austrália, depois de três juízes do Tribunal Federal australiano terem decidido que o tenista não podia estar no país e participar no Grand Slam sem estar vacinado contra a Covid-19. Nos dias seguintes, vários utilizadores da rede social Facebook partilharam uma montagem onde Djokovic surge junto a Stephen Nolan, apresentador de televisão e locutor norte-irlandês da BBC Irlanda do Norte e da BBC Radio 5. Na descrição, pode ler-se: “2022 é tão louco como 2021. Stephen Nolan, locutor da BBC Radio, disse que um dos melhores tenistas de todos os tempos, Novak Djokovic, é ‘uma ameaça para os serviços de saúde'”.

Ora, não existe qualquer evidência de que Stephen Nolan tenha feito este comentário ou qualquer outro de teor semelhante em relação a Djokovic. Não existem registos desta opinião nas contas oficiais do apresentador no Twitter e no Facebook e também não existe qualquer episódio do “The Nolan Show”, o programa que tem na BBC Radio 5, em que tenha abordado sequer a situação do tenista sérvio. O norte-irlandês acabou por reagir à publicação viral no Twitter, reforçando que as declarações não correspondiam à verdade.

“Alguns cadetes espaciais anti-vacinas e das teorias da conspiração atingiram-me este fim de semana no mundo inteiro, a criticar um programa em que dizem que falei do Novak Djokovic. O problema é que nunca fiz esse programa. Estas pessoas são loucas e parecem ter muito tempo livre”, escreveu Stephen Nolan. Dias depois, no “The Nolan Show”, voltou ao tema e defendeu que foi tudo “inventado”. “Nunca falei sobre o Novak Djokovic. Nunca”, terminou.

Some anti vax , conspiracy theory space cadets targeting me this weekend from all over the world, criticising a show they said I did about Novak Djokovic.

Except I haven’t ever done such a show .

These people are insane & seem to have a lot of time on their hands.

Loopers. — Stephen Nolan (@StephenNolan) January 8, 2022

Conclusão

Falso. Não existe qualquer evidência ou prova de que Stephen Nolan tenha feito qualquer referência a Novak Djokovic nas redes sociais ou no programa que apresenta na BBC Radio 5.

